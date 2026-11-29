Podczas półfinałowego, dziewiątego odcinka 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” Krzysztof Ibisz otrzymał wsparcie od swojej pierwszej żony Anny Zejdler oraz ich 26-letniego syna Maksymiliana, którzy zasiedli na widowni. Spotkanie za kulisami nie skończyło się wyłącznie na kibicowaniu, bo cała trójka wspólnie stanęła na ściance przed obiektywami fotoreporterów. Tego typu rodzinne kadry w świecie show-biznesu wciąż zdarzają się rzadko.

Prezenter chętnie pochwalił się wizytą bliskich i 3 maja 2026 roku opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia.

„Podczas dzisiejszego odcinka Tańca z Gwiazdami towarzyszą mi bardzo ważni goście. Cieszę się, że jesteście!” – napisał Krzysztof Ibisz.

Kadr szybko przyciągnął uwagę internautów, ponieważ przyjazne stosunki między byłymi małżonkami układającymi sobie życie na nowo wcale nie są regułą.

Krzysztof Ibisz i Anna Zejdler zachowali dobre relacje po rozwodzie

Znajomość Krzysztofa Ibisza i Anny Zejdler zaczęła się w latach 90., jeszcze przed ich ślubem, który wzięli 5 września 1998 roku w bazylice świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce. Związek małżeński przetrwał sześć lat i zakończył się rozwodem, jednak byli partnerzy utrzymali dobre stosunki, a łączącym ich ogniwem pozostał syn Maksymilian.

Dowodem wzajemnego szacunku była obecność dziennikarki na trzecim ślubie prezentera, gdy w 2021 roku Krzysztof Ibisz żenił się z Joanną Kudzbalską. Anna Zejdler bez problemu wzięła udział w tej uroczystości i otwarcie wypowiadała się o swoim stosunku do byłego męża w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

„Mojemu byłemu mężowi zawsze życzę, życzyłam i będę życzyła dobrze, bo jest ojcem mojego syna i nie ma we mnie żadnych negatywnych emocji. Cieszę się, że ułożył sobie życie, cieszę się, że jest szczęśliwy” – wyznała Anna Zejdler.

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Maksymilian Zejdler ukończył studia aktorskie. Krzysztof Ibisz ma czworo dzieci

Najstarszy z potomków prezentera, 26-letni Maksymilian, wybrał artystyczną ścieżkę i ukończył aktorstwo w Akademii Sztuk Teatralnych. Podczas jego spektaklu dyplomowego w reżyserii Aleksandry Popławskiej dumni rodzice zasiedli razem na widowni, a po przedstawieniu opublikowali w mediach społecznościowych wspólny wpis.

„Dzisiaj był dzień pełen wzruszeń. Maksymilian zagrał w spektaklu dyplomowym w reżyserii Aleksandry Popławskiej, kończąc tym samym studia w Akademii Sztuk Teatralnych. Duma, radość i wdzięczność” – napisali Krzysztof Ibisz i Anna Zejdler.

Obecnie Krzysztof Ibisz jest ojcem czworga dzieci. Poza Maksymilianem ze związku z Anną Zejdler ma jeszcze syna Vincenta z drugiego małżeństwa z Anną Nowak-Ibisz, a z obecną żoną Joanną Kudzbalską wychowuje Borysa oraz Helenę. Wizyta za kulisami „Tańca z Gwiazdami” udowodniła, że mimo upływu lat prezenter i jego pierwsza żona nadal wspólnie świętują istotne momenty z życia swojego syna.

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