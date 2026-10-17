Jan Zimmermann nowym siatkarzem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Kogo awaryjnie zastąpi w składzie?

Dlaczego Niemiec dołączył do zespołu?

Władze klubu z województwa opolskiego musiały natychmiastowo zareagować na niespodziewane problemy kadrowe. Podstawowy rozgrywający Quinn Isaacson doznał kontuzji wykluczającej go z występów na parkiecie. Z tego powodu pilnie zatrudniono 33-letniego gracza z Niemiec. Zastępstwo okazało się absolutnie niezbędne przed startem sezonu. Transfer przeprowadzono w trybie awaryjnym, aby zapewnić ciągłość rozegrania.

Nowy nabytek kędzierzyńskiego zespołu posiada bogate międzynarodowe doświadczenie na europejskich parkietach. Występował w znanych klubach, takich jak VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys oraz Sir Safety Perugia. W trakcie swojej kariery wywalczył mistrzostwo Niemiec i mistrzostwo Belgii. Reprezentant Niemiec ma na koncie również srebrny medal mistrzostw Europy zdobyty w 2017 roku. Grał także we Włoszech oraz w tureckim Galatasaray Stambuł.

"Wyróżnia się dużym doświadczeniem, a jego wieloletnie występy na najwyższym poziomie rozgrywek klubowych i reprezentacyjnych sprawiają, że będzie wartościowym wzmocnieniem naszej drużyny" - zaznaczono.

Z kim siatkarze rozegrają najbliższy mecz?

Drużyna z Kędzierzyna-Koźla rozpocznie ligowe zmagania już w niedzielę. Spotkanie w ramach ekstraklasy odbędzie się we własnej hali sportowej. Rywalem kędzierzyńskiej ekipy będzie dobrze dysponowana drużyna Bogdanki LUK Lublin. Pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu zaplanowano na godzinę 15.00. Kibice mają nadzieję, że nowy rozgrywający zaprezentuje się z bardzo dobrej strony.

W sobotę klub wydał również kluczowy komunikat dotyczący wsparcia finansowego. Głównym sponsorem drużyny na kolejne dwa lata pozostanie firma Orlen. Startujący właśnie sezon 2026/2027 to trzeci z rzędu rok owocnej współpracy. Stabilny sponsor zapewnia zespołowi możliwość walki o najwyższe cele sportowe. Dzięki temu działacze mogli tak szybko zakontraktować nowego, zagranicznego siatkarza.