Joanna Kuberska zatęskniła za planem "M jak miłość"! Gwiazda wspomina wspólne sceny z córką Pieńkowskiej

Widzowie "M jak miłość" z wypiekami na twarzy śledzili losy relacji Julki oraz Pawła Zduńskiego, która ostatecznie dobiegła końca wraz z bezpowrotnym wyjazdem dziewczyny. Potomek Marysi przechodził wtedy trudny czas pełen miłosnych rozczarowań, a wymarzoną stabilizację zapewniło mu dopiero małżeństwo z Franką, graną przez Dominikę Kachlik. Niestety partnerka Zduńskiego zmarła, co znowu uczyniło go samotnie wychowującym dziecko ojcem. Fani zastanawiają się obecnie nad szansami na powrót Julki po sześciu latach nieobecności, co mogłoby pomóc zranionemu bohaterowi.

Joanna Kuberska i Ina Sobala na planie "M jak miłość"

Ostatnie doniesienia sugerują, że żadnego scenariusza nie da się ostatecznie przekreślić, ponieważ Joanna Kuberska wprost przyznaje się do tęsknoty za pracą na planie "M jak miłość". Aktorka wyjątkowo ciepło wypowiada się o momentach spędzonych przed kamerą w towarzystwie Iny Sobali. Grane przez nie Aga i Julka były zatrudnione w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez Kingę, w którą wciela się Katarzyna Cichopek, i wspólnie przeżywały gorycz nieudanych relacji z mężczyznami. Aga darzyła uczuciem Łukasza, odgrywanego przez Jakuba Józefowicza, jednak chłopak nie potrafił się wówczas zaangażować w stały związek. Mimo przygnębiających wątków swoich bohaterek artystki doskonale dogadywały się poza ujęciami.

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie

To my z Ineczką ina_sobala jakieś 8 lat temu na planie M jak Miłość!Kto z Was pamięta duet Aga& Julka? Ręka w górę!My wierzymy, że scenarzyści w jakiejś produkcji splotą nasze wątki! Chociaż duet teatralny też nam się marzy!Wszystkie zdjęcia z tzw kulis mamy roześmiane, a tutaj takie jesteśmy poważne !

Taki wpis zamieściła Joanna Kuberska na swoim profilu w serwisie społecznościowym Threads. Do tego krótkiego komunikatu aktorka dołączyła również zestaw fotografii wykonanych podczas nagrywania kolejnych odcinków serialu.

Aktorki "M jak miłość" liczą na wspólny projekt

Czas pokaże, czy osoby odpowiedzialne za fabułę tej telewizyjnej produkcji zdecydują się odpowiedzieć na wyraźne sentymenty dawnej gwiazdy obsady. Od momentu pożegnania z produkcją Joanna Kuberska kontynuuje swoją karierę telewizyjną, występując chociażby w formacie "Ojciec Mateusz". Z kolei Ina Sobala zdobyła dużą popularność dzięki angażowi w hicie "Stulecie Winnych". Trudno jednoznacznie ocenić, czy nostalgia skłoni obie panie do ponownego pojawienia się w historii słynnej rodziny Mostowiaków, jednak na ten moment fani "M jak miłość" mogą nacieszyć się zdjęciami z tamtych czasów w naszej galerii.

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