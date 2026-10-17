Ekstraklasa: Pogoń Szczecin pokonuje GKS Katowice. Kto przesądził o wyniku

Zwycięski gol dla gości ze Szczecina

Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła rozstrzygnięcia i zakończyła się całkowicie bezbramkowym remisem. Obie drużyny starały się przejąć inicjatywę na boisku, jednak brakowało im skuteczności w kluczowych momentach. Przełomowy moment meczu nastąpił dokładnie w 51. minucie. Wówczas to Jordi Sanchez znalazł sposób, aby pokonać bramkarza gospodarzy. Ten gol okazał się ostatecznie jedynym trafieniem w całym sobotnim widowisku.

Zespół gospodarzy ambitnie próbował odrobić straty, przeprowadzając kilka roszad personalnych w drugiej części gry. Na murawie pojawili się między innymi Erik Jirka, Mateusz Wdowiak oraz Adam Zrelak. Defensywa szczecińskiego zespołu zachowała jednak do samego końca czyste konto. Piłkarze ze Śląska ostatecznie nie zdołali znaleźć drogi do siatki przeciwnika przed końcowym gwizdkiem arbitra.

Kto poprowadził to zacięte spotkanie?

Mecz w stolicy województwa śląskiego przyciągnął na trybuny dokładnie 12 178 kibiców. Sędzią głównym tego emocjonującego widowiska był niezwykle doświadczony Szymon Marciniak z Płocka. W trakcie rywalizacji polski arbiter musiał dwukrotnie sięgać po żółte kartoniki. Ukarani w ten sposób zostali Lukas Klemenz grający dla GKS oraz Jan Biegański reprezentujący barwy Pogoni. Było to typowe spotkanie pełne twardej walki o każdy metr zielonej murawy.

Goście wystąpili w mocnym zestawieniu, w którym znaleźli się między innymi Attila Szalai i Benjamin Mendy. W drugiej połowie na placu gry w drużynie ze Szczecina pojawili się solidni rezerwowi, w tym Kamil Grosicki czy Kellyn Acosta. Bramki gospodarzy przez cały mecz strzegł Gabriel Kobylak, który zanotował kilka interwencji. Ostatecznie Pogoń mądrze dowiozła minimalne prowadzenie do samego końca ligowej rywalizacji.