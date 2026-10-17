Ekstraklasa koszykarzy. Ważne zwycięstwo Startu nad Arką

Zwycięstwo gospodarzy po zaciętej walce

W meczu koszykarskiej ekstraklasy zmierzyły się drużyny PGE Startu Lublin oraz AMW Arki Gdynia. Gospodarze zdołali wygrać spotkanie wynikiem 76:73, choć rywalizacja była bardzo wyrównana. Pierwsza kwarta zakończyła się niewielką przewagą Startu (21:19), natomiast w drugiej odsłonie lublinianie znacząco odskoczyli rywalom, wygrywając 27:15.

Druga połowa meczu należała do gości z Gdyni, którzy starali się odrobić straty. W trzeciej kwarcie Arka wygrała 20:16, a w czwartej 19:12. Ostatecznie zabrakło im jednak czasu i punktów, by odwrócić losy spotkania na swoją korzyść.

Jak punktowali poszczególni zawodnicy?

W drużynie PGE Startu Lublin najwięcej punktów zdobył Courtney Ramey, który zakończył mecz z dorobkiem 20 punktów. Jaizec Lottie dorzucił 13 punktów, a Filip Put 12. Punktowali także: Lucas Williamson (9), Anrijs Miska (7), Matthias Tass (6), Janari Joesaar (6) i Bartłomiej Pelczar (3).

Dla AMW Arki Gdynia najwięcej, bo 23 punkty, rzucił Kasper Suurorg. Alex Stein zapisał na swoim koncie 14 punktów, a Jakub Garbacz 11. Pozostałe punkty zdobyli: Shiloh Robinson (9), Jaquan Lawrence (8), Mate Vucić (6) i Jake O’neil (2). Bez zdobyczy punktowej mecz zakończyli Kamil Łączyński oraz Filip Kowalczyk.