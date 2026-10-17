Chory artysta z Kabaretu Nowaki wrócił na scenę. Koszulka artysty zdradza wszystko

Tomasz Marciniak zniknął z występów na początku 2026 roku, a Kabaret Nowaki poinformował wówczas o konieczności przerwania przez niego pracy scenicznej. Zespół nie ujawnił wtedy, co dokładnie dolega ich koledze. Wystosowano jedynie prośbę do fanów o przesyłanie dobrej energii i wsparcie dla chorego.

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami, musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

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Taki komunikat wystosował Kabaret Nowaki w styczniu. Brak Tomasza Marciniaka na scenie wymusił na formacji pewne modyfikacje. Adriannie Borek i Kamilowi Pirógowi towarzyszył w tym czasie Szymon Łątkowski, który przejął obowiązki nieobecnego członka grupy. Wielbiciele kabaretu nieustannie wyglądali jednak momentu, kiedy ich ulubieńcy powrócą w oryginalnym zestawieniu.

Tomasz Marciniak z Kabaretu Nowaki znowu na scenie

Długo wyczekiwany powrót w końcu stał się faktem. Tomasz Marciniak znów dołączył do swoich kolegów z zespołu, co wywołało ogromne poruszenie. Uwagę przykuwał odmieniony wygląd artysty, który na scenie zaprezentował się bez włosów, choć z promiennym uśmiechem na twarzy.

Uwagę zwróciła zwłaszcza koszulka Marciniaka, na której widniał napis "Cancer Fighters". Jest to nazwa fundacji, która wspiera osoby walczące z nowotworami, a w Polsce stała się bardzo popularna dzięki akcji charytatywnej zorganizowanej przez twórcę internetowego, Łatwoganga. Mimo to, wygląd artysty nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania o szczegóły jego terapii czy diagnozy. Do tej pory członek Kabaretu Nowaki nie zdecydował się na publiczne omówienie swojego stanu zdrowia.

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W końcu w komplecie Wrocileeeeeeeeeeem

Fani Kabaretu Nowaki cieszą się z powrotu Marciniaka

Widzowie oraz użytkownicy internetu z ogromnym entuzjazmem przyjęli wieść o powrocie artysty. Komentarze pod informacją o występie Marciniaka wypełniły się życzeniami zdrowia i ciepłymi słowami wsparcia. Miłośnicy grupy nie ukrywali swojej radości z faktu, że Kabaret Nowaki znów prezentuje się w swoim klasycznym, pełnym składzie.

Panie Tomku, tak dobrze Pana widzieć. Zdrowia dla Was wszystkich! Bądźcie już zawsze w komplecie Zwycięskiego składu się nie zmienia, duuużo zdróweczka Cudownie. Proszę więcej takich numerów nie robić Nareszcie Nowaki w komplecie takim jakim powinniście być. DOBRZE, ŻE JESTEŚ!!!!!

Do tej pory Tomasz Marciniak nie zabrał publicznie głosu w sprawie swoich problemów zdrowotnych. Jego powrót do aktywności zawodowej i wymowny napis na ubraniu zdają się jednak być wystarczającym komunikatem dla opinii publicznej. Reakcje publiczności dobitnie pokazują, że artysta może liczyć na ich nieustające wsparcie.

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