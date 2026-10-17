Eleni przekazała smutne wieści. Nie żyje bliski współpracownik artystki

Spis treści Kariera muzyczna Eleni

Eleni poinformowała swoich fanów o bolesnej stracie. Znana piosenkarka przekazała, że zmarł Grzegorz Rzechówka, wieloletni realizator dźwięku współpracujący z artystką. Twórca zmarł w wieku 68 lat. Na wpis gwiazdy natychmiast zareagowali fani, składając kondolencje.

Dzisiaj zmarł nasz wieloletni realizator dźwięku w studio - Grzegorz Rzechówka, miał 68 lat..." – napisała Eleni na Facebooku. Krótki, ale wymowny wpis poinformował o stracie człowieka, który przez lata był związany z jej muzyczną działalnością.

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Osoba odpowiadająca za realizację dźwięku odgrywa kluczową rolę w zespole, dbając o brzmienie utworów. Wieloletnia praca nad muzyką sprawia, że takie osoby stają się niezwykle ważne w codziennym funkcjonowaniu grupy. Dla Eleni śmierć Grzegorza Rzechówki to pożegnanie z człowiekiem, który towarzyszył jej na scenie muzycznej przez wiele lat.

Internauci masowo komentowali wpis piosenkarki, solidaryzując się z Eleni. Fani przesyłali słowa otuchy i wspierali rodzinę zmarłego realizatora w tym bolesnym czasie.

Całkiem młoda dusza nich spoczywa w pokoju pamięci wiecznej Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie niech odpoczywa w pokoju wiecznym Wyrazy współczucia. Niech odpoczywa w pokoju Wyrazy współczucia dla najblizszych.

Helena Tzoka, występująca na scenie jako Eleni, urodziła się w Polsce w rodzinie imigrantów z Grecji, którzy opuścili ojczyznę po wojnie domowej. Piosenkarka zrobiła błyskotliwą karierę, jednak 30 lat temu przeżyła ogromny dramat. Jej 17-letnia córka została zamordowana przez byłego partnera. Gwiazda zdobyła się wówczas na niezwykły gest i spotkała się z oprawcą swojego dziecka.

Kariera muzyczna Eleni

Piosenkarka rozpoczęła przygodę z muzyką bardzo wcześnie, dołączając w 1975 roku do profesjonalnego zespołu Prometheus po zdaniu matury. Następnie rozpoczęła działalność solową, zdobywając uznanie publiczności dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi oraz wpadającym w ucho piosenkom.

Album „Ty jak niebo, ja – jak obłok” z 1980 roku przyniósł piosenkarce ogromną sławę. Do jej największych przebojów należą piosenki takie jak „Miłość jak wino”, „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca” oraz „Na wielką miłość”. W trakcie swojej kariery artystka wydała ponad 20 albumów, a jej twórczość do dziś towarzyszy wielu słuchaczom. Eleni regularnie występowała na najważniejszych polskich scenach, w tym podczas festiwalu w Opolu. Odbyła także wiele tras koncertowych za granicą, docierając m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.

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