Pogoń Szczecin zdobywa Katowice. Zaskakujący koniec długiej serii gospodarzy

Walka w defensywie i bezbramkowa połowa

Od samego początku spotkania obie drużyny zaprezentowały bardzo solidną grę w obronie. Przez to stworzenie groźnych sytuacji pod bramką rywala było niezwykle trudnym zadaniem dla obu zespołów. Zgromadzeni na stadionie kibice oglądali jednak mnóstwo twardej i nieustępliwej walki w środkowej strefie boiska. Bramkarz gości skutecznie zatrzymał uderzenia Borji Galana oraz Kacpra Łukasiaka.

W pierwszej odsłonie Gabriel Kobylak nie miał zbyt wielu okazji do interwencji. Paul Mukairu dwukrotnie oddał strzał na bramkę zespołu z Katowic, ale piłka mijała słupek z zewnętrznej strony. Tuż przed przerwą Ilja Szkurin znalazł się w dogodnej sytuacji, jednak nie zdołał opanować piłki przed bramkarzem gości. Pierwsze 45 minut rywalizacji zakończyło się ostatecznie bezbramkowym remisem.

Kto strzelił decydującego gola w Katowicach?

Chwilę po zmianie stron do siatki trafił Paul Mukairu, jednak sędzia nie uznał tego gola z powodu pozycji spalonej. W 51. minucie Jordi Sanchez pokonał Gabriela Kobylaka po precyzyjnym podaniu od Attili Szalaia. Hiszpański napastnik wygrał pojedynek z obrońcą Pau Restą i pewnie umieścił piłkę w bramce. Gospodarze natychmiast rzucili się do odrabiania strat, ale strzał Marcela Wędrychowskiego obronił bramkarz szczecinian.

Dalsze ataki drużyny z Katowic skutecznie rozbijała dobrze zorganizowana defensywa gości. Pogoń szukała swoich szans w szybkich kontratakach, a po jednym z nich Darko Czurlinow przegrał pojedynek z bramkarzem rywali. W doliczonym czasie gry Ilja Szkurin uderzył niecelnie z ostrego kąta, marnując szansę na wyrównanie wyniku spotkania. Szczecinianie odnieśli ostatecznie czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu na najwyższym szczeblu rozgrywek.