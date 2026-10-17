FC Barcelona gromi Betis. Katalończycy nie zwalniają tempa przed El Clasico

Zdecydowane zwycięstwo lidera La Liga

Katalończycy dwukrotnie obejmowali prowadzenie w wyjazdowym starciu z Betisem Sewilla. W 10. minucie efektownym uderzeniem z dystansu popisał się Lamine Yamal, ale po siedemnastu minutach stan meczu wyrównał Valentin Gomez. Bramki Rodriego w 43. minucie oraz Gabriela Jesusa na początku drugiej połowy dały gościom wyraźne prowadzenie. Mecz od początku toczył się w bardzo szybkim tempie i obfitował w liczne sytuacje podbramkowe.

Gospodarze nie zamierzali się poddawać i szybko odpowiedzieli golem Abde Ezzalzoulego w 53. minucie. Dwubramkową przewagę przywrócił Katalończykom Eric Garcia, który trafił do siatki niespełna dziesięć minut później. Wynik spotkania na 5:2 ustalił ostatecznie Dani Olmo w 81. minucie. Warto dodać, że obie drużyny miały ponadto po jednym trafieniu anulowanym po wnikliwej analizie systemu VAR.

Kiedy odbędzie się słynne El Clasico?

Mecz w Sewilli obfitował w ostre starcia i nerwowe przepychanki między zawodnikami obu drużyn. W 54. minucie czerwoną kartką został ukarany urugwajski pomocnik Facundo Bernal, który uderzył głową Yamala, za co hiszpański gracz otrzymał żółtą kartkę. W 70. minucie na boisku pojawił się Raphinha, wracający do gry po wrześniowej kontuzji mięśniowej. Brazylijski napastnik z dwunastoma bramkami na koncie pozostaje najskuteczniejszym strzelcem ligi.

W tabeli hiszpańskiej ekstraklasy zdecydowanie przewodzi FC Barcelona z kompletem 27 punktów. Katalończycy wyprzedzają o pięć oczek Atletico Madryt, które wcześniej pokonało Espanyol 1:0. Trzecie miejsce zajmuje Betis, mający 19 punktów, jednak może zostać wyprzedzony przez Real Madryt. Już 25 października odbędzie się oczekiwane El Clasico, ale wcześniej lidera czeka starcie w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain.