Marcin Hakiel przysypia z maleńką córką! Dominika Serowska wyznaje, jak radzi sobie po porodzie

Przyjście na świat małej Vivienne całkowicie zmieniło dotychczasowe życie Dominiki Serowskiej, Marcina Hakiela oraz ich syna Romeo. Rodzice, którzy powitali dziewczynkę 3 listopada 2026 roku, powoli przyzwyczajają się do funkcjonowania w powiększonym składzie. Choć obecny czas obfituje w mnóstwo wzruszających momentów, parze towarzyszą również typowe dla opiekunów niemowląt niewyspanie i zarwane noce.

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Marcin Hakiel i Dominika Serowska pokazali zdjęcie z córką Vivienne

Partnerka tancerza regularnie publikuje w sieci fragmenty swojej codzienności. Ostatnio na jej profilu na Instagramie pojawił się kadr przedstawiający Marcina Hakiela odpoczywającego w łóżku tuż obok śpiącej Vivienne. Ujęcie od razu zwraca uwagę internautów, ponieważ ukazuje niezwykle naturalną, domową scenę. Autorką tego ujęcia jest najpewniej sama dumna mama, która ma teraz przecież ręce pełne roboty.

Na samej publikacji fotografii jednak się nie skończyło. W rozmowie z „Super Expressem” Dominika Serowska opowiedziała o tym, jak czuje się w pierwszych dniach po ponownym zostaniu mamą. Zapytana o to, które z uwiecznionych na zdjęciu domowników bardziej potrzebuje nadrobić zaległości we śnie po trudnej nocy, odparła bez wahania.

„Ja najbardziej najbardziej potrzebuje odespać nocki!” – odpowiedziała szczerze w rozmowie z „Super Expressem” Dominika Serowska.

Rozmówczyni dopytywała również o to, w jaki sposób Dominika Serowska zamierza pogodzić opiekę nad dwójką małych dzieci z nowym projektem zawodowym. Jej autorski podcast ma bowiem zadebiutować już w najbliższych dniach.

Dominika Serowska o wsparciu Marcina Hakiela i nowym podcaście

„Nie mam pojęcia jak go ogarnę, ale trzeba czasem wyjść ze strefy komfortu” – przyznała Dominika Serowska.

W tej samej wypowiedzi partnerka tancerza zaznaczyła, że w każdej sytuacji ma zapewnioną pomoc ze strony ukochanego.

„Marcin zawsze mnie wspiera” – dodała. Wygląda więc na to, że Hakiel aktywnie uczestniczy w nowej rodzinnej codzienności, a Serowska nie musi mierzyć się ze wszystkimi obowiązkami sama.

Obecny okres jest dla zakochanych niezwykle ważny, gdyż Vivienne to już druga wspólna pociecha tej pary. Pod koniec 2024 roku na świat przyszedł ich starszy syn, któremu nadali imię Romeo.

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