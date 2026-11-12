Aneta P. z zarzutami prokuratorskimi. Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" w poważnych tarapatach

Aneta P. i kulisy nieudanego biznesu z żoną Jakuba Wawrzyniaka

Przed laty Aneta P. cieszyła się ogromną sympatią telewidzów programu "Taniec z Gwiazdami", w którego trzeciej odsłonie wywalczyła Kryształową Kulę w parze z Rafałem Mroczkiem. Choć tancerka dawno temu wycofała się z pracy w telewizji, przypomniała o sobie przez kłopoty z wymiarem sprawiedliwości wynikające z działalności biznesowej. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy wspólnie z Karoliną Wawrzyniak, prywatnie żoną piłkarza Jakuba Wawrzyniaka, otworzyła własną szkołę tańca. Według relacji małżeństwa sportowca, na rozwój tego przedsięwzięcia przekazali wspólniczce 190 tys. zł. Biznes ostatecznie zbankrutował, a wpłacone środki przepadły. Wawrzyniakowie skierowali sprawę na drogę sądową i doczekali się korzystnego rozstrzygnięcia, które zobowiązuje Anetę P. do zwrotu całej zainwestowanej sumy. Na tym jednak jej kłopoty wcale się nie kończą.

ZOBACZ TAKŻE: Nowa pula biletów na "Taniec z Gwiazdami". To ostatnia szansa na zakup wejściówek!

Prokuratura stawia nowe zarzuty Anecie P. Chodzi o oszustwo

Jak donosi serwis Wyborcza.pl, śledczy przedstawili tancerce kolejne zarzuty. Tym razem prokuratura podejrzewa Anetę P. o dopuszczenie się oszustwa oraz przywłaszczenia mienia. Dokładne okoliczności tego wątku pozostają na razie owiane tajemnicą, choć głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W sprawie uzyskano opinię biegłego z zakresu rachunkowości pozwalającą na wykonywanie dalszych czynności w sprawie. Obecnie prokurator zaplanował dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Jednakże mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania, na obecnym jego etapie nie możemy udzielić więcej informacji dotyczących tej sprawy – mówi prokurator Mariusz Duszyński.

Zwyciężczyni „Tańca z Gwiazdami” Aneta P. odmawia składania zeznań

Oskarżona tancerka kategorycznie odrzuca wszystkie formułowane pod jej adresem zarzuty. Reprezentujący ją adwokaci zareagowali już na pierwszy, przegrany proces i złożyli oficjalną apelację od niekorzystnego wyroku sądu. Najnowsze działania prokuratury oznaczają, że zespół prawny Anety P. czeka kolejna batalia na sali rozpraw oraz konieczność opracowania nowej strategii obronnej. Z ustaleń portalu Wyborcza.pl wynika również, że sama zainteresowana całkowicie odmawia składania wyjaśnień.

Mandaryna wystąpi z Wiśniewskim w "Tańcu z Gwiazdami"