Zabójstwo w gminie Drobin. 27-latka aresztowana na trzy miesiące

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-12 18:00

7 listopada 2026 roku w jednym z domów na terenie gminy Drobin znaleziono ciało 32-letniego mężczyzny z widocznymi ranami. Płoccy policjanci zatrzymali na miejscu 27-letnią kobietę. Usłyszała zarzut zabójstwa, a sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Skuta w kajdanki kobieta oskarżona o zabójstwo w gminie Drobin. Więcej o aresztowaniu 27-latki przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Dłonie kobiety w kajdankach

Zabójstwo w gminie Drobin. Znaleziono ciało 32-latka

7 listopada 2026 roku płoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o śmierci 32-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w jednym z domów na terenie gminy Drobin. Na ciele mężczyzny widoczne były rany. Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji.

27-latka usłyszała zarzut zabójstwa

Na miejscu zdarzenia policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę. Badanie wykazało, że miała w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niej tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu

Śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. 27-latka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI