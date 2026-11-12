Zabójstwo w gminie Drobin. 27-latka aresztowana na trzy miesiące

Zabójstwo w gminie Drobin. Znaleziono ciało 32-latka

7 listopada 2026 roku płoccy policjanci otrzymali zgłoszenie o śmierci 32-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w jednym z domów na terenie gminy Drobin. Na ciele mężczyzny widoczne były rany. Policjanci prowadzili na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało mężczyzny zabezpieczono do sekcji.

27-latka usłyszała zarzut zabójstwa

Na miejscu zdarzenia policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę. Badanie wykazało, że miała w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niej tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu

Śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sierpcu. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. 27-latka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl