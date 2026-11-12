Justyna Wasilewska pokazała partnerkę. Gorzkie słowa aktorki o sytuacji par jednopłciowych w Polsce

Justyna Wasilewska i Greta Burzyńska są parą. Aktorka pokazała ukochaną

Przed kilkoma miesiącami na coming out zdecydowała się Joanna Jarmołowicz. Od tego momentu aktorka znana z serialu „Na dobre i na złe” coraz otwarciej mówi o ukochanej, a zaledwie parę dni temu obie panie zapozowały razem do fotografii, na której jej wybranka przestała zasłaniać twarz.

Niedawno swoją ukochaną zdecydowała się przedstawić światu także Justyna Wasilewska. Artystka, którą widzowie kojarzą między innymi z produkcji „Heweliusz” oraz filmu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, publicznego wyznania dokonała już wcześniej. Po raz pierwszy Justyna Wasilewska opowiedziała o swojej orientacji w 2022 roku na łamach magazynu „Pani”.

Później gwiazda konsekwentnie chroniła swoją prywatność i niechętnie dzieliła się szczegółami z życia uczuciowego. Wiadomo, że przez jakiś czas tworzyła relację z reżyserką Zuzą Grajcewicz. Partnerki stroniły jednak od blasku fleszy do tego stopnia, że informację o zakończeniu związku aktorka ujawniła dopiero dwa lata po rozstaniu.

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Justyna Wasilewska komentuje sytuację osób LGBT+ w Polsce

W drugiej połowie września na instagramowym koncie Wasilewskiej pojawiło się wideo zmontowane ze wspólnych kadrów i filmików z nową ukochaną. Serce aktorki skradła pracująca w tej samej branży Greta Burzyńska, kojarzona przez telewidzów z ról w takich serialach jak „Na Wspólnej”, „Klan” czy „Klara”. Zakochana artystka opatrzyła publikację krótkim, ale niezwykle wymownym hasłem „propaganda miłości”.

Wspomniany materiał wideo odbił się szerokim echem w internecie. Publiczna deklaracja uczuć spotkała się w zdecydowanej większości z bardzo ciepłym przyjęciem internautów, a w sekcji komentarzy posypały się wyrazy wsparcia od licznych przedstawicieli rodzimego show-biznesu.

Obecnie Justynę Wasilewską można oglądać w obsadzie serialu „Wśród nocnej ciszy”, który wyreżyserował Jan Holoubek. Na oficjalnej premierze tej produkcji dziennikarka serwisu Plejada zapytała aktorkę o jej głośny wpis na Instagramie.

„Żyjemy w takim kraju, w którym coś, co powinno być absolutną normą, nią nie jest. Opublikowanie zdjęć ze swoją dziewczyną na Instagramie nagle staje się sensacją. I my wiedziałyśmy, że tak będzie, a bardzo chciałybyśmy, żeby po prostu tak nie było. Żeby to było absolutnie normalne. Żeby osoby LGBT+ mogły po prostu żyć w tym kraju tak jak każdy inny obywatel. Nie mamy tych samych praw. Stoimy tutaj na tym samym dywanie, ale pani ma inne prawa niż ja w tym kraju” - wyjaśniła powody swojej decyzji Justyna Wasilewska w rozmowie z Plejadą.

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