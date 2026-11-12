Kary po derbach w Ekstraklasie. Ile meczów zawieszenia dostał Mateusz Klich?

Surowe kary po derbach Krakowa

W rozegranych 6 listopada derbach Krakowa, które zakończyły się zwycięstwem Wisły 2:1, doszło do poważnych incydentów. Fani obu zespołów odpalali środki pirotechniczne, co zmusiło sędziego do trzykrotnego przerwania spotkania. Ponadto na trybunach palono szaliki oraz koszulki. Sympatycy Wisły dopuścili się dodatkowo skandowania haseł o charakterze rasistowskim.

Komisja Ligi postanowiła stanowczo zareagować na naruszenia porządku publicznego. Organ dyscyplinarny wymierzył kary finansowe obu krakowskim zespołom. Wisła Kraków musi zapłacić 60 tysięcy złotych grzywny i otrzymała zakaz wyjazdowy na kolejne spotkanie derbowe. Z kolei na włodarzy Cracovii nałożono obowiązek uiszczenia 40 tysięcy złotych.

„Ponadto doszło do wzniecenia ognia na trybunach, palenia szalików i koszulek przez kibiców obydwu klubów, a także do kierowania przez kibiców Wisły treści o charakterze rasistowskim. Komisja Ligi z całą stanowczością podchodzi do tego typu zdarzeń, toteż postanowiła ukarać obydwa kluby. Wisła Kraków otrzymała karę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych, dodatkowo jej kibice nie będą mogli pojechać na najbliższy mecz wyjazdowy z Cracovią. Natomiast Cracovia będzie musiała zapłacić 40 tysięcy złotych” – powiedział Jarosław Poturnicki, przewodniczący Komisji Ligi, cytowany w opublikowanym komunikacie.

Kogo zawiesiła Komisja Ligi?

Podczas czwartkowego posiedzenia zajęto się również brutalnym faulem, którego dopuścił się Mateusz Klich w starciu derbowym. Arbitrem tamtego spotkania był Szymon Marciniak, który po przewinieniu wykluczył gracza z gry. Pomocnik Cracovii został ostatecznie zdyskwalifikowany na sześć najbliższych spotkań ligowych. Dodatkowo organ dyscyplinarny nałożył na niego indywidualną karę finansową wynoszącą 20 tysięcy złotych.

To nie koniec sankcji dla przedstawicieli drużyny z Krakowa. Z powodu otrzymania czerwonej kartki dwumeczową dyskwalifikacją ukarany został także trener bramkarzy Marcin Cabaj. Komisja Ligi zawiesiła ponadto na jedno spotkanie Damiana Michalskiego z Zagłębia Lubin za wykluczenie w meczu z Lechem Poznań. Z kolei po interwencji Kolegium Sędziów PZPN pozytywnie rozpatrzono protest Motoru Lublin i anulowano napomnienie dla Alioune Oumara Talla, które piłkarz otrzymał w starciu z Wisłą Płock.