Viktor Gyokeres nie trenował z kadrą Szwecji. Niepokój przed meczem z Polską

Absencja Gyokeresa nie była jedynym osłabieniem podczas zajęć na boisku. Poza główną grupą indywidualne treningi odbywali także Dejan Kulusevski występujący w Tottenhamie oraz reprezentujący barwy Celticu Glasgow Benjamin Nygren.

Petra Thoren ze szwedzkiego związku piłkarskiego przekazała, że osobny tok zajęć dla Kulusevskiego zaplanowano już wcześniej. Ma to związek z faktem, że skrzydłowy powraca do drużyny narodowej po trwającej dwa lata przerwie wywołanej urazem. W przypadku Gyökeresa oraz Nygrena decyzję o wyłączeniu ze wspólnego treningu i przypisaniu im odrębnych ćwiczeń podjęto ze względów bezpieczeństwa.

Tłumaczenia federacji nie uspokoiły jednak przedstawicieli szwedzkich mediów. Fakt, że w zajęciach nie uczestniczył napastnik Arsenalu, natychmiast uruchomił domysły na temat jego kondycji zdrowotnej i potencjalnej kontuzji.

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Viktor Gyokeres z urazem przed meczem z Polską? Sytuacja w grupie B4 Ligi Narodów

„Ostrożność musiała mieć jakąś przyczynę, ale nie mogę zdradzić niczego więcej” – przyznała Thoren.

Po rozegraniu czterech spotkań reprezentacja Szwecji z dziesięcioma punktami przewodzi tabeli grupy B4 w Lidze Narodów. Drugą lokatę, mając na koncie osiem oczek, zajmuje kadra Bośni i Hercegowiny. Polacy zdołali dotychczas wywalczyć cztery punkty, a stawkę z zerowym dorobkiem zamyka zespół Rumunii.

Pierwsze starcie ze Szwedami, które odbyło się 28 września w Sztokholmie, zakończyło się porażką biało-czerwonych w stosunku 1:3. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany 17 listopada na stadionie we Wrocławiu.