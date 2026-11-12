Kradzież w Drzewicy. Dwaj Gruzini zatrzymani w Katowicach, jeden był poszukiwany listami gończymi

Kradzież w Drzewicy. Zatrzymanie podejrzanych w Katowicach

Do kradzieży doszło 5 listopada 2026 roku w Drzewicy. Według policji łupem sprawców padły między innymi pieniądze, dokumenty, biżuteria oraz sprzęt elektroniczny. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie prowadzili działania operacyjne: zbierali informacje, analizowali materiał dowodowy i weryfikowali tropy. Po wytypowaniu miejsca pobytu podejrzanych 10 listopada pojechali do Katowic, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn.

Jeden z zatrzymanych był poszukiwany listami gończymi

Zatrzymani to obywatele Gruzji w wieku 36 i 29 lat. Jak ustalili śledczy, jeden z nich był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Policja podaje, że po zmianie danych osobowych miał wrócić do działalności przestępczej. Policjanci ustalili też, że mężczyzna był poszukiwany kilkoma listami gończymi. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec nich tymczasowy areszt na dwa miesiące.

Źródło: Policja.pl