Nie żyje gwiazdor serialu „Tak, kochanie”. Anthony Clark miał 62 lata

Amerykański artysta zmarł, mając zaledwie 62 lata. Z udostępnionych doniesień wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci Anthony'ego Clarka były powikłania po zapaleniu płuc. O odejściu aktora poinformował w serwisie Instagram jego bliski przyjaciel Mike O'Malley, publikując poruszający wpis 11 listopada.

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Mike O'Malley żegna Anthony'ego Clarka we wzruszającym wpisie

W swoim poście na Instagramie Mike O'Malley zamieścił następujące słowa pożegnania. „Anthony Clark zmarł wczoraj. To był niezwykle zabawny facet. Kiedy moja żona Lisa i ja randkowaliśmy w połowie lat 90-tych, Anthony był już sławny, regularnie sprzedawał bilety na komediowe przedstawienia. Kiedy go zobaczyliśmy pierwszy raz w The Comedy Connection, śmialiśmy się bez końca. Był wyjątkowy - to jeden z tych komików, którzy śmieją się razem z wami z absurdów historii i obserwacji, i to po prostu sprawia, że śmiejecie się jeszcze głośniej. Zarażał śmiechem! Byłem jego fanem, potem zostałem przyjacielem. Rozmawialiśmy przez telefon dwa tygodnie temu. Śmiał się głośno, jak zawsze. Zobaczcie kilka zdjęć z naszego ostatniego odcinka »Yes Dear«, który zakończył się dwadzieścia lat temu po 122 odcinkach. On dobrze inwestował swoje pieniądze i w zasadzie przeszedł na emeryturę, kiedy zakończyliśmy serial. Spoczywaj w pokoju, Tony.”

Kolega z planu wspomniał w swoim wpisie, że jeszcze na dwa tygodnie przed tragedią rozmawiał z Clarkiem telefonicznie i obaj głośno śmiali się ze swoich pomysłów. O'Malley określił zmarłego przyjaciela mianem wyjątkowego komika, który podczas występów potrafił doskonale bawić się wspólnie z widownią z opowiadanych przez siebie historii oraz spostrzeżeń.

Anthony Clark zdobył popularność w serialu „Tak, kochanie”

Żegnając przyjaciela, aktor przypomniał także czasy wspólnej pracy na planie serialu „Yes, Dear”, znanego polskim widzom pod tytułem „Tak, kochanie”. Ten popularny sitcom stacji CBS gościł na antenie w latach 2000–2006 i liczył łącznie 122 odcinki.

Zmarły gwiazdor przyszedł na świat 4 kwietnia 1964 roku w miejscowości Lynchburg na terenie stanu Wirginia. Swoją karierę w branży rozrywkowej zaczynał od występów na scenie jako komik stand-upowy, by po pewnym czasie otrzymywać angaże w filmach i produkcjach telewizyjnych. Największą sławę i miejsce w pamięci telewidzów zapewniła mu właśnie rola w sitcomie „Tak, kochanie”.

W bogatym portfolio aktorskim Amerykanina znalazło się również wiele innych ról. Widzowie mogli go oglądać w takich produkcjach jak „Twierdza”, „W pogoni za sukcesem”, „Boston Common”, „Soul Man” czy „Murder She Purred: A Mrs. Murphy Mystery”.