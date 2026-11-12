Marcin Najman spłacał galę na PGE Narodowym. Zdradził kulisy finansowej klapy

Pierwotne plany zakładały, że w ringu naprzeciwko Najmana stanie Artur Binkowski. Do tego starcia jednak nie doszło ze względu na pozasportowe zawirowania niedoszłego rywala, który zmagał się z poważnymi kłopotami osobistymi i przed samą imprezą trafił do aresztu. Sytuacja ta zmusiła organizatorów do pilnego szukania nowego przeciwnika dla „El Testosterona”. Choć w spekulacjach pojawiało się nawet nazwisko Alberta Sosnowskiego, ostatecznie zakontraktowano teoretycznie znacznie słabszego Rihardsa Bigisa.

Samo starcie na ringu mocno rozczarowało i nie dostarczyło kibicom żadnych sportowych emocji. Pięściarze jedynie chodzili wokół siebie i niezwykle rzadko decydowali się na zadawanie ciosów, przez co poziom tego widowiska był bardzo niski. Znacznie lepiej od głównych bohaterów walki zaprezentowali się śpiewająca przed pojedynkiem Edyta Górniak oraz słynny konferansjer Michael Buffer, który zapowiadał zawodników. Zgromadzeni na trybunach fani otwarcie okazywali swoją frustrację i przez większą część walki głośno gwizdali.

Ten nieudany pojedynek dobiegł końca w czwartym starciu. Pięściarz z Częstochowy poskarżył się arbitrowi na kontuzję ręki, co skutkowało natychmiastowym przerwaniem walki. W zawodowym rekordzie Polaka zapisała się wówczas piąta przegrana w karierze, która po raz piąty nastąpiła przed regulaminowym czasem.

Zorganizowanie gali i walka na murawie PGE Narodowego miały stanowić ukoronowanie sportowych oraz biznesowych marzeń zawodnika, ale ostatecznie cała inicjatywa przyniosła mu ogromne straty finansowe.

Goszcząc u Łukasza Kadziewicza w podcaście „W cieniu sportu”, Marcin Najman nie chciał zdradzić dokładnych sum, jakie pochłonęło przygotowanie Narodowej Gali Boksu w 2018 roku. Przyznał jednak otwarcie, że musiał wyłożyć na ten cel olbrzymie pieniądze z własnej kieszeni.

„Nie będę operował kwotami, natomiast dużo dołożyłem. Musiałem to ze trzy lata spłacać. Naprawdę dużo tego było” – przyznał Marcin Najman w podcaście „W cieniu sportu” w serwisie Przegląd Sportowy Onet.

W ciągu ostatnich lat podejście użytkowników internetu do postaci Marcina Najmana przeszło ogromną ewolucję. Kluczową rolę odegrały tutaj jego regularne występy w galach freak fightowych oraz fakt, że nabrał on dużego dystansu do własnej osoby. Kiedyś zawodnik mierzył się głównie z falą krytyki wynikającą z pasma porażek i licznych kłótni w mediach. Z biegiem czasu nauczył się jednak wykorzystywać nieprzychylne opinie na swoją korzyść, budując na nich dużą popularność i wizerunek postaci czysto rozrywkowej.

Obecnie uchodzi on za jedną z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych osobowości w polskiej sieci, a jego wpisy na platformach społecznościowych regularnie przyciągają uwagę i bawią internautów. W ostatnim czasie Marcin Najman pojawił się także w naszej redakcji, gdzie udzielił wywiadu Piotrowi Lekszyckiemu. Rezultaty tej rozmowy można zobaczyć w dołączonym nagraniu wideo.