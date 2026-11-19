Marcin Hakiel i Dominika Serowska z córką w „Dzień Dobry TVN”. Jak zareagował brat?

W środę 18 listopada na kanapie „Dzień Dobry TVN” zasiedli Marcin Hakiel oraz Dominika Serowska. Para nie przyszła jednak do studia sama, ponieważ towarzyszyła im niespełna trzytygodniowa córka Vivienne. Dla najmłodszej członkini rodziny było to pierwsze w życiu wyjście do telewizji, co naturalnie rodziło pytania o zachowanie maluszka w nowym miejscu.

W trakcie wywiadu poruszono wątek tego, jak na pojawienie się dziewczynki zareagował jej starszy brat Romeo. Dominika Serowska otwarcie przyznała w programie, że chłopiec nie rozumie jeszcze obecności nowej ważnej osoby w domu.

„Romeo kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma siostrę. Jest za malutki” – wytłumaczyła na antenie Dominika Serowska.

Z kolei Marcin Hakiel uzupełnił wypowiedź partnerki, wskazując na pewną zmianę zauważoną przez syna. W ich domu już wcześniej przygotowano dwa dziecięce łóżeczka, z których jedno ostatecznie zajęła mała Vivienne. Choć starszy brat zaglądał do środka mebla, sama obecność nowej lokatorki nie wzbudziła w nim większego zainteresowania.

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Córka Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej w telewizji. Jak zachowywała się Vivienne?

Gospodarze porannego pasma dopytywali gości również o to, jak wyglądają ich codzienne obowiązki przy noworodku. Zarówno tancerz, jak i jego partnerka zgodnie ocenili, że Romeo oraz jego młodsza siostra należą do spokojnych dzieci, choć rodzicom mimo wszystko zdarzają się nieprzespane noce.

„Byli dla nas łaskawi. Wiadomo, że czasem są takie noce, że coś tam Vivi przeszkadza i troszkę się tam potarmosi w łóżku” – relacjonował Marcin Hakiel.

Ukochana tancerza doprecyzowała w rozmowie, że dziewczynka w ogóle nie płacze, a nocne pobudki wynikają wyłącznie z naturalnej konieczności nakarmienia dziecka oraz bieżącej opieki nad nim.

Dziennikarze „Super Expressu” postanowili dowiedzieć się bezpośrednio od Dominiki Serowskiej, jak tak małe dziecko zniosło swoją pierwszą wizytę w studiu telewizyjnym. Mama małej Vivi przekazała redakcji krótką odpowiedź.

„Przespała całą wizytę 🙂 więc wzorowo 🙂” – napisała Dominika Serowska.

Słowa świeżo upieczonej mamy dowodzą, że telewizyjny debiut nie sprawił małej Vivienne żadnych trudności, a w rodzinie być może rośnie już kolejna gwiazda małego ekranu.

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