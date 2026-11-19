Dramatyczne zdarzenie całkowicie przerwało dotychczasowe życie 31-letniego Łukasza Sikory, który pracuje jako aktor oraz asystent reżysera, a także studiuje reżyserię w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mężczyzna został potrącony przez samochód podczas powrotu z pracy na rowerze. Odniósł w tym wypadku niezwykle ciężkie obrażenia, które doprowadziły do rozległego i nieoperacyjnego obrzęku mózgu, dlatego lekarze musieli wprowadzić pacjenta w stan śpiączki farmakologicznej.

Łukasz Sikora trafił do kliniki „Budzik”. Ruszyła zbiórka na rehabilitację

Poszkodowany 31-latek był hospitalizowany łącznie przez sześć tygodni, po czym przetransportowano go do warszawskiego ośrodka „Budzik” na dalszą specjalistyczną terapię. Rodzina i przyjaciele mężczyzny zorganizowali już zbiórkę pieniędzy na kontynuację jego leczenia oraz rehabilitację. Na ten moment niezwykle trudno jest jednak oszacować ostateczne koszty potrzebnego wsparcia medycznego.

Losem młodego twórcy bardzo przejęła się między innymi Katarzyna Herman. Znana aktorka nagłośniła zbiórkę w swoich mediach społecznościowych i zaapelowała o wsparcie dla poszkodowanego kolegi.

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Katarzyna Herman wspomina współpracę z Łukaszem Sikorą na planie serialu „Boża podszewka”

Gwiazda udostępniła na swoim profilu na Instagramie archiwalną fotografię z planu swojego debiutanckiego serialu „Boża podszewka”. Właśnie podczas pracy przy tej produkcji Katarzyna Herman poznała Łukasza Sikorę, który był wówczas małym chłopcem. Artystka do dziś zachowała o nim bardzo dobre wspomnienia, a w opublikowanym poście opisała życiową ścieżkę 31-latka.

„Boża podszewka - mój pierwszy serial - ten mały chłopczyk to Łukasz Sikora, nie został aktorem, poszedł na polonistykę, potem reżyserię - jest mądry, zdolny, piękny i dobry - ma 31 lat - jest w śpiączce po wypadku na rowerze - kto zechce wspomóc, zapraszam na Siepomaga - a kto nie - proszę o nim ciepło pomyśleć, żeby się obudził.” - napisała na Instagramie Katarzyna Herman.

Sonda Czy powinno się publicznie wspierać zbiórki na leczenie znanych osób? Tak, to zwiększa szanse na pomoc Tak, ale każda zbiórka powinna być dokładnie weryfikowana Nie, takie sprawy powinny być prywatne Trudno powiedzieć