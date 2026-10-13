Marcela Leszczak i Michał Koterski już po rozwodzie. Modelka zalała się łzami, aktor wszystko wytłumaczył

W połowie października 2026 roku odbyła się rozprawa rozwodowa Marceli Leszczak i Michała Koterskiego, chociaż wniosek do sądu wpłynął już rok wcześniej. To właśnie to spotkanie definitywnie zakończyło ich związek małżeński. Byli partnerzy zjawili się w budynku sądu wspólnie, a na korytarzach widać było ich radosne twarze. Jednak po ogłoszeniu wyroku, influencerka nie wytrzymała napięcia. Szybko pojawiły się u niej skrajne emocje — raz zanosiła się śmiechem, by za chwilę ronić łzy. Sama nie chciała szerzej odnosić się do tej sytuacji.

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Rozstanie w zgodzie: Marcela Leszczak i Michał Koterski po ogłoszeniu wyroku

Mimo formalnego zakończenia małżeństwa, Marcela Leszczak i Michał Koterski wciąż wspólnie wychowują swojego syna, Fryderyka. Oczekując na rozpoczęcie rozprawy, para nie dawała po sobie poznać, by w ich relacji było jakiekolwiek napięcie. Spokojnie spędzali czas, siedząc obok siebie i okazując sobie nawzajem szacunek. Tuż po tym, jak decyzja o rozwodzie stała się faktem, aktor zdecydował się na czuły gest i objął byłą żonę. To wywołało u niej silne wzruszenie.

Sama Leszczak nie zabrała głosu na temat tego, co czuła w tamtym momencie. Zrobił to jednak Michał Koterski, który zwrócił uwagę na to, że modelka z natury jest osobą bardzo czułą. Oboje dążyli do tego, by ich rozstanie przebiegło spokojnie i bez medialnego szumu, na co była żona aktora bardzo szybko przystała. Po opuszczeniu sali, po jej twarzy popłynęły łzy, choć wcześniej nie kryła uśmiechu w towarzystwie "Miśka".

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Koterski o zachowaniu Leszczak: "Wszystkiego trzeba w życiu doświadczyć"

Wszystkiego trzeba w życiu doświadczyć

— stwierdził krótko Koterski, odnosząc się do zaistniałych okoliczności.

Do gmachu sądu Marcela przyszła w ciemnej stylizacji, która przykuwała uwagę. Na jej dłoni nadal lśniła obrączka, a wzrok przyciągały bardzo szerokie spodnie w kształcie dzwonów. Z kolei Michał postawił na bardziej luźny ubiór — założył sweter i obuwie sportowe. Trzeba przyznać, że razem wyglądali niezwykle szykownie i widać było między nimi więź, przez co aż trudno uwierzyć, że ich wspólna droga dobiegła końca.

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