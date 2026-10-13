Koterski i Leszczak w sądzie! Modelka podczas swojego rozwodu wyglądała jak milion dolarów

Koniec małżeństwa Koterskiego i Leszczak. Czekali na rozwód rok

Na ten moment małżonkowie - Michał Koterski i Marcela Leszczak - musieli czekać niemal rok! Pozew rozwodowy wpłynął do sądu w listopadzie 2025 roku, a dopiero 13 października 2026 roku odbyła się pierwsza (i ostatnia) rozprawa. Przed godziną 13:00 w warszawskim sądzie zjawili się dawni partnerzy, którzy są również rodzicami małego Fryderyka. Co ciekawe, na miejsce przybyli razem. Między nimi nie dało się wyczuć napięcia ani chłodu. Przeciwnie, siedząc obok siebie na ławce, rozmawiali i śmiali się. Wzajemny szacunek i brak sztywnego dystansu, które pokazali Leszczak i Koterski, należą do rzadkości podczas rozwodów osób publicznych.

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Z powodu opóźnienia byli partnerzy musieli czekać blisko godzinę zanim weszli na salę rozpraw. W środku spędzili zaledwie kilkanaście minut. Po wyjściu z sali Marcela nie kryła emocji, a na jej twarzy malował się smutek.

Michał Koterski skomentował to krótko:

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Wszystkiego trzeba w życiu doświadczyć.

Zaskakująca stylizacja Marceli Leszczak na rozwodzie. Koterski postawił na elegancję

Marcela Leszczak pojawiła się w sądzie w czerni, jednak jej ubiór daleki był od tradycyjnej, stonowanej elegancji. Modelka, która podczas rozprawy zaznaczyła, że pracuje jako influencerka, założyła rozkloszowane spodnie typu dzwony, krótką marynarkę oraz koronkową bluzkę. Stylizację uzupełniła złotą broszką i małą torebką z logo znanej marki. Wyglądała niezwykle stylowo. Z kolei jej mąż zdecydował się na bardziej skromny, lecz wciąż elegancki zestaw, w którym główną rolę grał sweter i sportowe buty.

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