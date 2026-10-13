Kolejna odsłona batalii Cichopek kontra Smaszcz. W sądzie pojawiła się rodzina aktorki!

Katarzyna Cichopek kontra Paulina Smaszcz

To żadna tajemnica, że Katarzyna Cichopek i Paulina Smaszcz za sobą nie przepadają. Aktorka znana z serialu "M jak miłość" postanowiła skierować sprawę na drogę sądową przeciwko byłej żonie swojego obecnego partnera. Poszło o publiczne komentarze Smaszcz, które w ocenie Cichopek uderzyły w jej dobra osobiste i negatywnie wpłynęły zarówno na strefę prywatną, jak i zawodową. Konflikt budzi ogromne emocje od dłuższego czasu, a wszystko zaczęło się od kontrowersyjnych wypowiedzi na temat związku Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy są razem już od 4 lat.

Paulina Smaszcz nie szczędziła publicznych komentarzy dotyczących życia swojego byłego męża i jego nowej miłości. Miała sugerować, że to właśnie Cichopek stoi za rozpadem jej małżeństwa z Kurzajewskim. Dziennikarz stanowczo odpierał te zarzuty. Podczas ostatniej rozprawy jasno zakomunikował mediom, że wersja przedstawiana przez jego byłą żonę mija się z prawdą. Zaznaczył, że decyzja o rozwodzie zapadła w 2019 roku, na długo przed tym, zanim związał się z aktorką.

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Zeznawałem, żeby raz, ale bardzo dosadnie przed sądem powiedzieć o kłamstwach, które od bardzo długiego czasu kolportuje moja była żona Paulina Smaszcz. A przede wszystkim jedno kłamstwo, które zostało przez Paulinę Smaszcz potraktowane jako oręż w walce ze mną. To, iż Katarzyna Cichopek rozbiła moje i Pauliny Smaszcz małżeństwo jest to absolutną nieprawdą - mówił Kurzajewski.

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Tydzień później, 13 października, sytuacja w sądzie była znacznie mniej napięta. Na miejscu stawiła się tylko Karolina Wasielewska-Cichopek, bratowa Katarzyny. Zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski utrzymują bardzo bliskie relacje z rodziną aktorki, w tym z jej bratem Jackiem oraz jego żoną, która tego dnia składała zeznania. Warto dodać, że latem 2025 roku dziennikarz chwalił się w sieci wspólnym bieganiem z bratową swojej żony.

Pobiegane z mistrzynią porannego wstawania - pisał wtedy Kurzajewski.

Spór Cichopek i Smaszcz na wokandzie. Kurzajewski broni żony

Sądowa batalia między obiema paniami trwa już długo - pierwsza rozprawa odbyła się jeszcze w kwietniu 2025 roku, a teraz sprawa zbliża się do końca. Kolejne posiedzenia miały miejsce 6 i 13 października. Maciej Kurzajewski nieugięcie broni swojej obecnej żony.

W roku 2019 w sierpniu podjąłem decyzję o tym, że rozstaję się z Pauliną Smaszcz. Moja była żona złożyła pozew, a w styczniu 2022 roku rozwiedliśmy się. I ja przez te ponad dwa lata nie byłem z nikim związany. Natomiast moja była żona miała tam liczne spotkania, znajomości i romanse, które szeroko relacjonowała w mediach społecznościowych. Mój związek z Katarzyną Cichopek trwa od 2022 roku. I raz jeszcze to podkreślę, to jest kłamstwo, iż moja żona Katarzyna Cichopek przyczyniła się do rozpadu mojego poprzedniego małżeństwa - twierdzi dziennikarz.

Warto przypomnieć, że podczas wcześniejszych rozpraw Katarzynę Cichopek wspierała w sądzie Anna Mucha. Aktorka złożyła wówczas bardzo bezpośrednie zeznania.

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Jestem świadkiem Katarzyny Cichopek w sprawie przeciwko pani Paulinie Smaszcz. Między innymi były analizowane wypowiedzi pani Pauliny Smaszcz i to w jaki sposób to się przełożyło na sytuację prywatną, zawodową i odczucia Katarzyny Cichopek. Wysoki Sąd czy mecenas drugiej strony również analizował to, czy to przekłada się na ilość publikacji. Pozwoliłam sobie zauważyć, że to, że jest duża ilość materiałów na czyjś temat to jeszcze nie znaczy, że to jest coś, czego byśmy sobie życzyli. Madzia z Sosnowca również nie życzyła sobie publikacji na swój temat, a jednak w pewnej chwili była gorącym tematem - wyjaśniła stanowcza Anna Mucha.

Należy też wspomnieć, że w przeszłości również Anna Mucha wytoczyła Paulinie Smaszcz proces o naruszenie dóbr osobistych. Sprawa ta zakończyła się wygraną aktorki.

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