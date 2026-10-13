Gwiazda "Na Wspólnej" miała objawienie. Usłyszała męski głos i zmieniła wyznanie

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-13 17:36

Aleksandra Konieczna, aktorka znana widzom chociażby z ról w serialu "Na Wspólnej", ma za sobą niezwykle mistyczne doświadczenie, które odmieniło jej życie duchowe. Kobieta zdecydowała się przejść na prawosławie. W czasie jednej z podróży do Prudnika usłyszała męski głos, który mówił do niej w niezrozumiałym języku. Z biegiem czasu dotarło do niej, jaki miało to sens.

Aleksandra Konieczna nie kryje tego, że kwestie duchowe pełnią w jej życiu bardzo ważną funkcję. Widzowie kojarzą ją w dużej mierze z produkcji telewizyjnych, jednak aktorka ma również na swoim koncie role w kinie oraz teatrze. Można ją było oglądać m.in. w "Bożym Ciele", "Ostatniej rodzinie" czy filmie "Sweat". Jej rozwój duchowy to jednak dość skomplikowana historia. Kobieta dorastała w katolickiej rodzinie, ale z biegiem lat podjęła decyzję o konwersji na inną wiarę.

Aktorka Aleksandra Konieczna w brązowej bluzce w kropki patrzy na mężczyznę. O jej zmianie wyznania przeczytasz w Eska.
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Aleksandra Konieczna zmieniła wyznanie. Wcześniej miała objawienie

O tym niezwykłym przeżyciu artystka opowiedziała reporterom serwisu Plotek. Miała wówczas 33 lata i była w trakcie podróży do swojej rodzinnej miejscowości - Prudnika. Wydarzyło się tam coś, co odcisnęło ogromne piętno na jej pamięci. Aktorka usłyszała obcy głos, którego zupełnie nie rozumiała.

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Doznałam mistycznego objawienia. Miałam jakieś 33 lata, jechałam prostą drogą do rodzinnego Prudnika, słońce zachodziło, mijałam okoliczne lasy. Nagle usłyszałam młody męski głos, który mówił coś w nieznanym mi języku. Kilka razy te słowa do mnie wracały. Aż w końcu zrozumiałam, że jest to starocerkiewna modlitwa

- wyznała gwiazda "Na Wspólnej".

Konieczna na kilka lat porzuciła kościół

To wydarzenie było dla artystki krokiem milowym w kierunku religii prawosławnej. Konieczna zaczęła bywać w cerkwiach i coraz głębiej identyfikowała się z tą kulturą. Nie znaczy to jednak, że nieustannie uczestniczyła w życiu Kościoła. Według jej relacji, przez parę lat w ogóle nie pojawiała się w świątyniach.

Po jakimś czasie, kiedy przebywała w stolicy, w rejonie praskiej cerkwi znów odezwała się w niej chęć pogłębienia duchowości. Z biegiem czasu prawosławie urosło dla niej do rangi czegoś głębszego niż wyłącznie przynależność religijna. Gwiazda "Ostatniej rodziny" zaznaczyła, że to właśnie w tej tradycji odszukała formę duchowości w pełni zgodną z jej przekonaniami.

Aktorka ma również refleksje wykraczające poza samą deklarację wiary. Konieczna zdradziła, że myślała o tym, w jaki sposób zorganizować jej pogrzeb. W wywiadzie dla portalu Plotek przyznała, że wybiega w przyszłość, rozważając kwestie dotyczące swojego ostatecznego pożegnania.

"Prawosławne rytuały są wyjątkowe" - uważa Konieczna

Jestem częścią Kościoła prawosławnego. Ostatnio zastanawiałam się nad tym, w jakim obrządku chciałabym być pochowana. Bo chyba czas zacząć jakieś dyspozycje świata, a zwłaszcza mojemu dziecku. I nie wiem, co zrobić. Choć prawda jest taka, że prawosławne rytuały są wyjątkowe, bardziej teatralne, namacalne, takie spod brzucha. A dodatkowo, pozbawione interpretacji Pisma Świętego

- opowiadała artystka.

Jej wyznania dowodzą, że relacja z religią prawosławną jest dla niej związana nie tylko z wewnętrznymi przemyśleniami, ale także z modelem przeżywania wiary. Konieczna podkreśla unikalność ceremonii prawosławnych oraz ich namacalność.

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