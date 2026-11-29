Kasia Kowalska pomogła choremu psu. Wokalistka wpłaciła 10 tysięcy złotych

O wsparciu ze strony Kasi Kowalskiej poinformowali we wpisie przedstawiciele Fundacji Zwierzęta Sulejówek. Pod opiekę tej organizacji trafił pies z poważnymi obrażeniami, który wymagał specjalistycznej pomocy. Czworonóg potrzebował badań, kolejnych konsultacji lekarskich oraz długotrwałej rehabilitacji. Przedstawiciele fundacji mierzyli się z trudnym zadaniem i nie mieli pewności, czy zwierzę wróci do sprawności.

Los czworonożnego pacjenta poruszył Kasię Kowalską, która przekazała na jego leczenie 10 tysięcy złotych. Taka kwota pozwala organizacji prowadzić dalszą terapię bez obaw o to, czy wystarczy funduszy na następne zabiegi.

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Podopieczny wsparty przez Kasię Kowalską wraca do sił. Widać pierwsze efekty terapii

Organizacja podzieliła się także pomyślnymi wieściami o stanie czworonoga. Wyraźna poprawa pojawiła się już po dwóch tygodniach fizjoterapii. Choć psa czeka jeszcze dużo pracy, każdy dzień przynosi kolejne postępy.

W opublikowanym wpisie przedstawiciele fundacji skierowali do wokalistki podziękowania i ciepłe słowa. Podkreślili przy tym, że wsparcie nie zawsze wymaga osobistej obecności przy potrzebującym, bo czasem wystarczy zainteresowanie jego historią oraz konkretna pomoc finansowa, która umożliwia zapewnienie właściwej opieki.

Podarowała mu Pani znacznie więcej niż jeden dzień szczęścia. Podarowała mu Pani szansę na całe szczęśliwe życie – napisali przedstawiciele organizacji.

Działacze wyrazili również nadzieję, że podopieczny odzyska siły, samodzielnie stanie na łapach i pewnego dnia będzie mógł osobiście podziękować artystce.

A gdyby nasz podopieczny potrafił mówić, być może spojrzałby dziś na Panią i powiedział: "Oto ja" - mały pies z wielką wolą życia. Jeszcze trochę połamany, jeszcze nie całkiem sprawny, ale każdego dnia coraz silniejszy. I obiecuję, że zrobię wszystko, żeby kiedyś móc przybiec na czterech łapach i osobiście podziękować Pani za to, co Pani dla mnie zrobiła – czytamy w poście na Facebooku.

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