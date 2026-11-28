Aula Główna Politechniki Warszawskiej 28 listopada 2026 roku stała się miejscem prezentacji kreacji prosto z modowych wybiegów. Podczas Balu Fundacji TVN 2026 znane postacie ze świata mediów, kina, muzyki oraz mody udowodniły, że na bieżąco śledzą aktualne trendy. Wśród gości brylowali między innymi Grażyna Torbicka, Magda Gessler z mężem, Monika Olejnik, Magdalena Boczarska, Anja Rubik, Kinga Rusin, Joanna Przetakiewicz czy Mikołaj Roznerski, a wszyscy postawili na wieczorowe suknie, klasyczne garnitury i wyrazistą biżuterię przygotowane specjalnie na tę okazję.

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Bal Charytatywny Fundacji TVN. Królowały czerń, czerwień i złoto

Wydarzenie organizowane co roku przez Fundację TVN uchodzi za jedno z najważniejszych spotkań towarzyskich i modowych w rodzimym show-biznesie, gromadząc reprezentantów kultury, mediów, biznesu oraz świata mody. Zaproszeni goście wykorzystali ten wieczór do zaprezentowania strojów od znanych projektantów, w których ponadczasowa elegancja i klasyczne smokingi połączyły się z najnowszymi trendami. Na czerwonym dywanie dominowały gładkie suknie, fasony typu bombka oraz balonowe doły utrzymane w odcieniach czerni, czerwieni, różu, srebra i złota. Całości dopełniały między innymi pióra u Magdy Gessler, czerwona kreacja Izabeli Janachowskiej, róż u Kingi Rusin oraz czarna stylizacja Moniki Olejnik.

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Monika Olejnik, Izabela Janachowska i Kinga Rusin na czerwonym dywanie

Tegoroczna lista obecności objęła szerokie grono postaci znanych z ekranów i pierwszych stron gazet. Fotoreporterom pozowali między innymi Katarzyna Kieli, Mateusz Hładki, Robert Kupisz, Małgorzata Socha, Klaudia El Dursi, Joanna Krupa, Malwina Wędzikowska, Karolina Malinowska, Agnieszka Sienkiewicz, Małgorzata Tomaszewska, Paulina Krupińska, Martyna Wojciechowska, Ewa Drzyzga oraz Sandra Hajduk.

Obowiązujący podczas gali wieczorowy dress code pozwolił uczestnikom na różnorodne podejście do mody. Część zaproszonych wybrała prostotę i klasyczną elegancję, inni zdecydowali się na wyraziste kroje, przy czym w każdym przypadku o ostatecznym efekcie decydowały również starannie dobrane dodatki, detale oraz biżuteria.

Jubileusz Fundacji TVN. Ponad 343 miliony złotych na pomoc

Liczna obecność znanych nazwisk i dopracowanych kreacji stworzyła modowe widowisko, jednak bal miał przede wszystkim wymiar charytatywny, związany ze świętowaniem 25-lecia działalności Fundacji TVN. Przez ćwierć wieku organizacja przekazała na cele społeczne ponad 343 miliony złotych, pomagając w tym czasie przeszło 32 tysiącom podopiecznych. Z zebranej dotąd puli ponad 176 milionów złotych popłynęło na budowę oraz modernizację placówek medycznych.

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