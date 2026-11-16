Rośliny doniczkowe poprawią jakość powietrza zimą. Eksperci wskazują konkretne gatunki

• Trwający sezon grzewczy mocno pogarsza jakość domowego powietrza, prowadząc do wysuszenia błon śluzowych lub rozwoju groźnej pleśni przez nadmiar wilgoci.

• Odpowiedni poziom nawilżenia skutecznie utrzymują fikusy oraz paprotki, natomiast sansewieria bezkonkurencyjnie oczyszcza otoczenie z szkodliwych toksyn.

• Sprawdź, jakie gatunki roślin doniczkowych warto wybrać do domu, aby stworzyć zdrowy mikroklimat i szybko podnieść komfort życia.

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Jakie rośliny doniczkowe oczyszczają powietrze i regulują wilgotność w sezonie grzewczym?

Obecność roślin w mieszkaniu potrafi diametralnie zmienić parametry powietrza, co odczuwamy przede wszystkim podczas jesienno-zimowego sezonu grzewczego. Rozgrzane kaloryfery oraz duża różnica temperatur między wnętrzem a aurą za oknem zaburzają domowy mikroklimat, wpływając głównie na poziom wilgotności. Polskie domy dzielą się w tym okresie na te z powietrzem skrajnie przesuszonym oraz takie, w których problemem jest nadmierna wilgoć. Specjaliści podkreślają, że optymalne nawilżenie pomieszczeń powinno mieścić się w przedziale od 40 do 60 proc. Spadek poniżej tej normy błyskawicznie odbija się na kondycji błon śluzowych, powodując wysuszenie gardła oraz skóry, która staje się szorstka i podatna na podrażnienia. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja z kolei infekcjom górnych dróg oddechowych i powstawaniu pleśni. Mało kto zdaje sobie sprawę, że rozwiązaniem tych problemów są odpowiednio dobrane kwiaty, które regulują warunki w pokojach. Z nadmiarem wody w otoczeniu świetnie radzą sobie skrzydłokwiaty oraz paprotki. Gatunki te pochłaniają wilgoć całą powierzchnią liści, dlatego najlepiej ustawiać je w łazienkach lub przy zaparowanych oknach. W walce ze zbyt suchym powietrzem sprawdzą się natomiast fikusy i palmy Areka, których długie i wąskie liście oddają najwięcej wody w procesie transpiracji. W okresie grzewczym niezwykle istotna jest również filtracja zanieczyszczeń, w czym bezkonkurencyjna okazuje się sansewieria. Przeprowadzone w latach 80. przełomowe badanie NASA Clean Air Study dowiodło, że ten konkretny gatunek najskuteczniej eliminuje z otoczenia groźne związki chemiczne. Naukowcy wykazali wówczas, że wybrane rośliny doniczkowe świetnie neutralizują powszechne toksyny, w tym obecny w klejach, farbach i detergentach benzen, uwalniany z dywanów, mebli oraz papierosów formaldehyd, a także trichloroetylen wchodzący w skład środków czyszczących i rozpuszczalników.

Rośliny doniczkowe a temperatura w mieszkaniu. Jak dbać o kwiaty zimą?

Choć same kwiaty nie są w stanie fizycznie zmienić wskazań termometru w pokoju, oddziałują na odczuwalny przez nas mikroklimat. W upalne miesiące parująca z liści woda pobiera energię cieplną z otoczenia, co pozwala na delikatne schłodzenie wnętrza. Zimą z kolei proces nawilżania powietrza przez rośliny sprawia, że nasza skóra odbiera otoczenie jako znacznie cieplejsze i bardziej przyjazne.

Pełne wykorzystanie tych naturalnych właściwości wymaga jednak przestrzegania kilku zasad pielęgnacyjnych. Należy systematycznie ścierać kurz z liści, ponieważ osad blokuje pory odpowiedzialne za oddychanie i proces transpiracji. Dobrym rozwiązaniem jest także ustawianie gatunków nawilżających w większych skupiskach, co sprzyja wytworzeniu lokalnego, bardziej wilgotnego mikroklimatu. Kluczową rolę odgrywa też rozsądne podlewanie, gdyż kwiaty potrzebują wody do parowania, ale jej nadmiar w doniczce szybko doprowadzi do gnicia korzeni i zepsucia domowej atmosfery.