Ten błąd przy wietrzeniu mieszkania sprzyja powstawaniu pleśni. Wiele osób robi to codziennie

Długotrwałe pozostawianie okna w pozycji uchylonej może wychładzać okolice okna i ściany, sprzyjając skraplaniu się wilgoci i rozwojowi pleśni.

Jesienią i zimą lepiej wietrzyć krótko, ale intensywnie – otworzyć okna na oścież na około 5–10 minut, zamiast trzymać je uchylone przez cały dzień.

Szczególnie ważne jest wietrzenie po kąpieli, gotowaniu i suszeniu prania. Nie należy też zasłaniać kratek wentylacyjnych ani blokować nawiewników.

Aby ograniczyć ryzyko pleśni, warto utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, odsunąć meble od zimnych ścian i kontrolować wilgotność. Jeśli przez dłuższy czas przekracza 60 proc., dobrze sprawdzić, czy potrzebne jest dodatkowe osuszanie.

Dlaczego uchylone okno przez cały dzień nie jest dobrym pomysłem?

Wiele osób pozostawia okna w pozycji uchylonej, szczególnie w sypialni lub salonie. Wydaje się to wygodniejsze niż kilkukrotne otwieranie ich na oścież. Niestety, taka metoda nie zawsze zapewnia skuteczną wymianę powietrza. Jednocześnie zimne powietrze stopniowo wychładza fragmenty pomieszczenia znajdujące się w pobliżu okna.

Gdy ciepłe i wilgotne powietrze styka się z chłodnymi powierzchniami, może dochodzić do kondensacji pary wodnej. Krople pojawiające się na szybach, ramach czy ścianach powinny zwrócić naszą uwagę. Jeżeli problem utrzymuje się przez dłuższy czas, wilgotne miejsca mogą stać się dobrym środowiskiem do rozwoju pleśni.

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Jak prawidłowo wietrzyć mieszkanie jesienią i zimą?

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest krótkie, intensywne wietrzenie. Wystarczy szeroko otworzyć okna na około 5-10 minut, a następnie ponownie je zamknąć. Jeśli mamy taką możliwość, warto na chwilę otworzyć okna po przeciwnych stronach mieszkania, aby uzyskać przeciąg i przyspieszyć wymianę powietrza. W trakcie wietrzenia dobrze jest przykręcić termostaty grzejników. Po zamknięciu okien można ponownie ustawić ogrzewanie na odpowiednią temperaturę. Dzięki temu nie tracimy niepotrzebnie energii na ogrzewanie powietrza, które za chwilę zostanie wymienione.

Szczególnie ważne jest wietrzenie po kąpieli, gotowaniu i suszeniu prania. Właśnie wtedy w mieszkaniu gromadzi się dużo wilgoci, która powinna zostać odprowadzona na zewnątrz.

Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych

Kolejnym błędem jest zakrywanie kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience. Niektórzy robią to, ponieważ obawiają się utraty ciepła. Tymczasem sprawna wentylacja jest niezbędna do odprowadzania wilgotnego powietrza z mieszkania. Warto również sprawdzić, czy nawiewniki w oknach pozostają drożne. Nie należy ich całkowicie zamykać na cały sezon grzewczy, jeśli stanowią element systemu wentylacji.

Co jeszcze zrobić, żeby uniknąć pleśni?

Samo prawidłowe wietrzenie nie zawsze wystarczy. Istotne jest również utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Nie warto całkowicie wyłączać ogrzewania w rzadziej używanych pokojach, szczególnie jeśli mają ściany zewnętrzne. Dobrym pomysłem jest także odsunięcie dużych szaf i łóżek od zimnych ścian o kilka centymetrów. Dzięki temu powietrze może swobodniej krążyć, a za meblami nie tworzą się tak łatwo wilgotne, słabo wentylowane miejsca.

Jeśli wilgotność w mieszkaniu przez dłuższy czas przekracza 60 proc., warto rozważyć użycie higrometru i sprawdzić, czy nie potrzebujemy dodatkowego osuszania. Gdy pleśń już się pojawiła, nie należy ograniczać się wyłącznie do jej zmywania. Trzeba przede wszystkim znaleźć i usunąć źródło wilgoci.