Ranking ATP tenisistów. Które miejsce zajmuje Hubert Hurkacz?

Sytuacja w ścisłej czołówce zestawienia

W najnowszym notowaniu światowej klasyfikacji tenisistów nie zaobserwowano drastycznych przetasowań. Niemiec Alexander Zverev utrzymał pozycję lidera, wyprzedzając bezpośrednio Jannika Sinnera z Włoch oraz Hiszpana Carlosa Alcaraza. Czołowy zawodnik globu powiększył swoją przewagę nad drugim w tabeli Włochem, która wynosi obecnie dokładnie 1370 punktów.

Zmiany i różnice punktowe na szczycie wynikają z faktu odjęcia oczek za ubiegłoroczny turniej ATP Finals. Zwycięzca poprzedniej edycji kończącej sezon imprezy nie przystąpił do obrony wywalczonego tytułu. Taka decyzja była bezpośrednio spowodowana jego problemami zdrowotnymi, co znacząco wpłynęło na obecny dystans między najlepszymi graczami.

Czy polscy tenisiści zmienili swoje lokaty?

Najwyżej sklasyfikowany polski zawodnik, Hubert Hurkacz, zachował w światowym zestawieniu 30. lokatę. Drugi z wyróżnionych reprezentantów Polski, Kamil Majchrzak, również nie zanotował spadku ani awansu i nadal plasuje się na 82. miejscu. Obaj polscy zawodnicy zakończyli już oficjalnie tegoroczny sezon startowy na kortach.

Dalsze pozycje w pierwszej dziesiątce przyniosły pojedyncze przetasowania. Amerykanin Taylor Fritz, triumfator niedawnego turnieju ATP 250 w Sztokholmie, awansował z dziesiątego na dziewiąte miejsce. Z kolei Hiszpan Rafael Jodar osiągnął największy sukces w dotychczasowej karierze, wskakując na dziesiątą pozycję w klasyfikacji.