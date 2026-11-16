Jan Urban straci posadę? Cezary Kulesza zabrał głos po porażce z Rumunią

Przyszłość Jana Urbana w kadrze. Cezary Kulesza studzi emocje

Wstydliwa przegrana 1:2 w Bukareszcie z reprezentacją Rumunii wywołała falę ogromnej krytyki pod adresem Jana Urbana oraz Cezarego Kuleszy. Gniew kibiców dotknął szefa piłkarskiej centrali zarówno w przestrzeni internetowej, jak i w rzeczywistości. Bardzo napięta atmosfera panowała na lotnisku, gdzie wściekli fani bezpośrednio zaczepiali prezesa PZPN. Wówczas w obronie działacza stanął obecny w związkowej delegacji Piotr Świerczewski. Na szczęście cały incydent zakończył się wyłącznie na utarczkach słownych. Prawdziwe oburzenie wybuchło jednak w sieci, gdzie zaczęły pojawiać się apele o całkowite rozwiązanie PZPN oraz polskiej kadry narodowej. Równolegle media ruszyły z giełdą nazwisk potencjalnych następców obecnego szkoleniowca, wymieniając w tym kontekście siedmiu mniej lub bardziej realnych kandydatów. Mimo tej presji zwolnienie trenera chyba nie jest przesądzone, a nastroje osób oczekujących natychmiastowej dymisji Urbana ostudził sam Cezary Kulesza.

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Cezary Kulesza komentuje sytuację Jana Urbana w reprezentacji Polski

Kluczowe decyzje dotyczące zatrudniania oraz zwalniania selekcjonera kadry narodowej należą wyłącznie do prezesa PZPN. Na wtorek, 17 listopada, zaplanowano posiedzenie zarządu federacji, jednak w oficjalnym porządku obrad zabrakło punktu poświęconego dalszym losom szkoleniowca. Mimo to Cezary Kulesza w rozmowie z TVP Sport przyznał, że podczas spotkania „mogą się pojawić jakieś pytania czy komentarze”. „Będę starał się wysłuchać każdego, lecz zwalnianie i zatrudnianie selekcjonerów wszystkich reprezentacji pozostaje w gestii prezesa” zaznaczył szef związku. W dalszej części wywiadu działacz ze spokojem odniósł się do kwestii przyszłości Jana Urbana.

„Ja nie mogę ulegać emocjom. W tym wypadku potrzebna jest spokojna i racjonalna analiza. Zostawmy spekulacje. Zauważam pozytywne aspekty w pracy Urbana i pojawiło się kilku ciekawych zawodników. (...) Nie jesteśmy jeszcze z trenerem umówieni na konkretną datę spotkania po meczu ze Szwecją. Na pewno znajdziemy czas na rozmowę” podkreślił prezes PZPN. Słowa te mogą sugerować że przyszłość obecnego selekcjonera wciąż pozostaje sprawą otwartą. Niewykluczone, że wspomniane przez Kuleszę „pozytywne aspekty” przesądzą o utrzymaniu posady przez Jana Urbana, choć ostateczne rozstrzygnięcia dopiero przed nami.

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