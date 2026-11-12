Nie żyje 19-letni Oskar Czarnota. Bramkarz Błękitnych Stargard zginął w wypadku

Dramatyczny wypadek wydarzył się w czwartek w godzinach przedpołudniowych na obszarze gminy Dobra, położonej w powiecie polickim. Z ustaleń portalu StargardNews wynika, że prowadzone przez kierowcę auto z niewyjaśnionych dotąd powodów wypadło z trasy i rozbiło się na drzewie. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł jeszcze zanim na miejsce dotarły zespoły ratownictwa.

Smutne wieści o stracie młodego piłkarza oficjalnie potwierdziły władze Błękitnych Stargard. W specjalnym oświadczeniu przedstawiciele klubu zaznaczyli, że zmarły Oskar Czarnota stanowił niezwykle istotne ogniwo nie tylko samego zespołu, ale też całej lokalnej społeczności skupionej wokół futbolu.

Tragiczne odejście dziewiętnastolatka bezpośrednio wpłynie na harmonogram najbliższych gier jego drużyny. W nadchodzącą sobotę stargardzianie mieli zagrać na wyjeździe z Elaną Toruń w ramach zmagań trzecioligowych, jednak w obliczu tragedii klub złożył już wniosek do Polskiego Związku Piłki Nożnej o przełożenie tego pojedynku na inny termin.

Wymiar tej tragedii potęguje fakt, że zaledwie dzień wcześniej, w środę, Oskar Czarnota wybiegł na boisko w barwach swojego klubu. Bramkarz spędził na murawie pełne 90 minut i zachował czyste konto. Jego Błękitni rozgromili wówczas rezerwy Pogoni Szczecin aż 7:0, co dało im pewny awans do następnego etapu okręgowego Pucharu Polski.

Władze klubu w poruszających słowach pożegnały swojego golkipera, przywołując pamięć o chwilach spędzonych razem w szatni, podczas treningów oraz ligowych potyczek. Działacze złożyli także głębokie kondolencje rodzinie, przyjaciołom i najbliższym zmarłego zawodnika, zapewniając jednocześnie, że Oskar na stałe zapisał się na kartach historii Błękitnych Stargard.

Zmarły bramkarz stawiał pierwsze piłkarskie kroki w ekipie Salosu Szczecin. W kolejnych latach szlifował swój talent w Akademii Pogoni Szczecin, szkółce FASE, a także w strukturach Widzewa Łódź i szczecińskiego Hutnika. Barwy Błękitnych reprezentował już między innymi w trakcie zeszłorocznych spotkań barażowych o wejście do Betclic 2. Ligi, gdzie podczas zaciętej rywalizacji z Olimpią Grudziądz pełnił w zespole funkcję bramkarza rezerwowego.