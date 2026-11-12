Moya Radomka ulega Chemikowi w Ekstraklasie. Policzanki bez straty seta

Gładkie zwycięstwo Lotto Chemika

W rozgrywkach Ekstraklasy siatkarek zespół Lotto Chemika Police pewnie pokonał Moyę Radomkę Radom. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 (25:20, 25:18, 27:25) na korzyść drużyny z Polic. Spotkanie rozegrano na wyjeździe.

Policzanki zdominowały rywalki, zwłaszcza w pierwszych dwóch partiach. Zwycięstwo 3:0 to potwierdzenie wysokiej dyspozycji Chemika, który nie stracił ani jednego seta w starciu z radomiankami.

Składy obu drużyn

W zespole Moya Radomka Radom wystąpiły: Aleksandra Dudek, Kornelia Garita, Weronika Gierszewska, Brigitta Petrenko, Kinga Stronias oraz Kateryna Żylińska. Funkcję libero pełniła Krystyna Niemcewa. Na boisku pojawiły się również zmienniczki: Agnieszka Cur-Słomka, Marta Fedyk, Iga Marszałkowicz, Ołeksandra Mołczanowa i Zofia Sobanty.

Drużyna Lotto Chemik Police zagrała w składzie: Pola Janicka, Maja Koput, Natalia Mędrzyk, Agata Milewska, Julia Orzoł oraz Oliwia Sieradzka. Jako libero wystąpiła Agata Nowak. W kadrze meczowej znalazły się także Katarzyna Partyka i Liliana Wójcik.