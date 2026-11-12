Patrik Walemark kontuzjowany. Skrzydłowy Lecha Poznań nie zagra z Polską

Już na starcie tygodnia do szwedzkiego sztabu dotarły złe wieści dotyczące absencji Besforta Zeneliego. Czwartek przyniósł następne niepokojące informacje o stanie zdrowia powołanych piłkarzy, ponieważ w treningu udziału nie wzięli Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski oraz Benjamin Nygren. Z kolei w godzinach wieczornych klub z Poznania oficjalnie przekazał, że Patrik Walemark musiał przed czasem opuścić zgrupowanie kadry narodowej.

Grający w Lechu 25-latek doznał urazu w trakcie środowych zajęć na boisku. Jest już przesądzone, że skrzydłowy opuści zaplanowane na 14 listopada starcie z Bośnią i Hercegowiną oraz mecz z Polską, który odbędzie się 17 listopada. Wkrótce zawodnik zostanie poddany dokładnej diagnostyce medycznej, a wyniki badań dadzą odpowiedź na pytanie, jak poważna jest to kontuzja i ile potrwa przerwa w grze.

Warto przypomnieć, że Walemark ma za sobą bardzo świeży debiut w drużynie narodowej. Po raz pierwszy wybiegł na murawę w koszulce reprezentacji Szwecji 25 września podczas pojedynku z kadrą Rumunii.

Zaledwie parę dni po tym debiucie dostał szansę w bezpośrednim starciu przeciwko biało-czerwonym, w którym zanotował ostatnie podanie przy golu Viktora Gyökeresa ustalającym wynik na 3:1. Spędził wówczas na placu gry 80 minut i zaprezentował się ze znakomitej strony, kiedy to regularnie sprawiał ogromne problemy polskiej obronie, a zwłaszcza ustawionemu na lewym wahadle Tymoteuszowi Puchaczowi.