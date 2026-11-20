Maja Chwalińska została nominowana do nagrody WTA w kategorii „odkrycie roku”. Polska tenisistka rozpoczęła ten sezon na 146. miejscu w rankingu, a obecnie plasuje się na 12. pozycji.

Jej przełomowym startem był wielkoszlemowy French Open, w którym jako kwalifikantka dotarła do finału. Zmagania w tym roku zakończyła pierwszym w karierze tytułem WTA, wygrywając turniej rangi 1000 w Wuhan.

Zwyciężczynie nagród WTA zostaną ogłoszone 14 grudnia.

O tytuł w kategorii „odkrycie roku” z Polką powalczą cztery rywalki. Wśród nich znalazły się Czeszki Sara Bejlek i Nikola Bartunkova, Austriaczka Lilli Tagger oraz Australijka Talia Gibson.

O miano zawodniczki roku ubiega się aktualna liderka rankingu, Kazaszka Jelena Rybakina. Jej kontrkandydatkami w tej kategorii są Białorusinka Aryna Sabalenka, Rosjanka Mirra Andriejewa, Czeszka Linda Noskova i Ukrainka Elina Switolina.

Szansę na nagrodę w kategorii „postęp roku” ma pięć tenisistek. Wyróżnienie to mogą otrzymać Ukrainka Marta Kostiuk, Amerykanka Iva Jovic, Alexandra Eala z Filipin, Rosjanka Diana Sznajder i Rumunka Sorana Cirstea.