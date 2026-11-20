Premiera GTA 6 bije rekordy popularności na całym świecie

Grand Theft Auto VI, w skrócie określane jako GTA 6, uchodzi bez wątpienia za jedną z najbardziej wyczekiwanych premier w dziejach przemysłu gier wideo. Dzieło studia Rockstar Games pozwala graczom na powrót do słonecznego stanu Leonida, który jest inspirowany Florydą, a jego centralny punkt stanowi słynne Vice City. Twórcy zdecydowali się na przełomowy krok i po raz pierwszy w historii serii główną bohaterką uczynili kobietę o imieniu Lucia, której w kryminalnych perypetiach towarzyszy partner nazywający się Jason.

Najnowsza odsłona serii ma wytyczyć zupełnie nowe kierunki rozwoju pod kątem rozmiaru otwartego świata, zachowania postaci niezależnych oraz niezwykle realistycznej grafiki. Początkowo zapowiadano, że tytuł ukaże się jesienią 2025 roku, ale producenci przesunęli premierę na 2026 rok w celu dopracowania każdego szczegółu. Ostatecznie gra trafiła do użytkowników posiadających konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

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Małgorzata Tomaszewska krytycznie o premierze gry GTA 6

Należąca do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich prezenterek Małgorzata Tomaszewska regularnie dzieli się z obserwatorami refleksjami na nurtujące ją tematy. Tym razem na tapet wzięła fenomen gry GTA 6. Dziennikarka postanowiła publicznie wyrazić swoje zdanie na ten temat, ponieważ mocno zdziwiła ją skala ludzkiego zachwytu nad tą produkcją.

„Świat zwariował na punkcie GTA VI. Zwiastun miał ponad 475 mln wyświetleń w dobę. Studenci Politechniki Wrocławskiej w dwa dni zebrali ponad 1500 podpisów pod petycją o wolne w dniu premiery.No i fajnie, ale w tej grze wcielasz się w przestępcę, kradniesz auta, napadasz na stacje benzynowe i strzelasz do policjantów” - napisała Tomaszewska.

Prezenterka zwróciła uwagę na fakt, że ludzie na całym świecie oszaleli na punkcie gry promującej brutalność i przemoc.

„Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale z tego co czytam w poprzedniej części GTA V masz do dyspozycji pistolety, karabiny i materiały wybuchowe. W jednej z misji bierzesz udział w torturowaniu człowieka. A kiedy po prostu jeździsz po mieście, możesz pobić, zastrzelić albo przejechać przypadkowego przechodnia. Mamy tyle prawdziwego okrucieństwa, że kiedy myślę o tym, co chciałabym zrobić dla przyjemności po całym dniu, wcielenie się w kogoś, kto napada, strzela i krzywdzi przypadkowych ludzi, jakoś nie przychodzi mi do głowy. A to, że w grę grają młodzi ludzie martwi mnie najbardziej. I im większy widzę wokół tego entuzjazm, tym bardziej mnie zastanawia, na co właściwie ludzie czekali przez te 13 lat. Może z perspektywy kogoś, kto gra, wygląda to zupełnie inaczej” - napisała Tomaszewska.

Chociaż spora grupa komentujących zgodziła się z jej punktem widzenia, to równie wielu użytkowników wytknęło jej istotny szczegół. Zauważono, że produkcja jest przeznaczona dla dorosłych odbiorców, a nie dla dzieci, więc to na rodzicach spoczywa obowiązek blokowania nieletnim dostępu do takich treści. Inni internauci przypomnieli z kolei, że już w dzieciństwie bawili się w policjantów i złodziei, dlatego obecne zarzuty o „epatowanie” przemocą uważają za nietrafione.

„Ja bym się tu nie doszukiwała motywu przemocowego. Chłopcy od wieków bawią się w policjantów i złych przestępców i w mojej opinii to po prostu chęć czerpania po raz kolejny z tego fanu, nostalgiczny powrot do dzieciństwa. A u dzieci motywem jest pewnie to jak wielki hałas zrobiły media wokół tej gry. Tyle” - czytamy w jednym z komentarzy internautów.