Przekrój na pół i powbijaj goździki. Żadna osa nie wleci do domu

W okresie letnim do naszych mieszkań często zaglądają szerszenie i osy, których jad może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Dzięki prostym domowym trikom bazującym na wrażliwym węchu owadów, można je skutecznie odstraszyć bez konieczności zabijania.

Poznaj sprawdzony patent na zabezpieczenie domu przed wlatującymi osami, który zagwarantuje Ci letni spokój.

Zobacz, które elementy wystroju i resztki jedzenia nieświadomie wabią owady i jak szybko się ich pozbyć z otoczenia.

Domowe odstraszacze os. Jak zablokować owadom drogę do mieszkania?

Podczas letnich upałów szeroko otwarte okna stają się darmowym zaproszeniem dla wszelkiego rodzaju owadów. O ile pojedyncza mucha czy komar nie budzą większego niepokoju, o tyle wizyta niektórych gatunków potrafi wywołać prawdziwą panikę ze względu na bolesne i niebezpieczne ukąszenia. Na widok osy lub szerszenia większość z nas natychmiast szuka drogi ucieczki. Dlatego też tak istotne jest znalezienie niezawodnych metod, które zniechęcą te natrętne owady do przekraczania naszych progów. Zastanawiasz się, jak zatrzymać osy z dala od swojego mieszkania? Tajemnica tkwi w ich niezwykle czułym węchu, wyłapującym aromaty niedostępne dla ludzkiego nosa. Okazuje się, że to właśnie zapach cytrusów połączony z goździkami jest dla os wyjątkowo odpychający i trudny do zniesienia.

Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku Pytanie 1 z 10 Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu? Diabeł Bóg Maryja Następne pytanie

Przekrój cytrynę na pół i powbijaj goździki. Żadna osa nie wleci do twojego domu

Letnia aktywność os bywa dla nas wyjątkowo uciążliwa. Na szczęście dysponujemy szeregiem domowych rozwiązań, które pozwalają skutecznie odstraszyć owady bez wyrządzania im krzywdy. Warto mieć na uwadze, że mimo iż osy stwarzają dla nas potencjalne zagrożenie, odgrywają również niezwykle ważną rolę w otaczającym nas ekosystemie, dlatego powinniśmy skupić się na ich odstraszaniu, a nie zabijaniu. Jedną z najbardziej efektywnych metod na zablokowanie im drogi do naszego mieszkania jest wykorzystanie połączenia cytrusów oraz goździków. Aromaty te wykazują silnie drażniące działanie na układ nerwowy owadów, przez co doskonale chronią nasze wnętrza. Wystarczy przekroić na pół cytrynę lub pomarańczę, a następnie gęsto naszpikować je całymi goździkami. Tak przygotowany odstraszacz umieszczamy na stole lub parapecie, a możemy być pewni, że żadna osa nie zbliży się do naszych okien.

Co przyciąga osy i szerszenie do naszego domu?

Szerszenie i osy posiadają bardzo specyficzne preferencje żywieniowe, które często nieświadomie wykorzystujemy, wabiąc je prosto do naszych mieszkań. Z tego powodu należy dbać o szczelne zamykanie pewnych produktów, aby ich aromat nie rozchodził się po okolicy. Owady te są niczym magnes przyciągane przez wszelkie słodkie wonie. Bukiet świeżych kwiatów w salonie czy resztki owoców gnijące w koszu na śmieci to dla nich wyraźne zaproszenie na ucztę. Co ciekawe, na ich zmysły wpływają również bodźce wizualne – kwieciste wzory na materiałach czy neonowe kolory poduszek jednoznacznie kojarzą im się z obecnością pożądanego nektaru.