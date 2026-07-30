2. kolejka Ekstraklasy. Starcie niepokonanych w Warszawie

Starcie faworytów w Warszawie

W niedzielę KGHM Zagłębie Lubin zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Lider tabeli pokonał na otwarcie sezonu Piast Gliwice 2:0. Warszawski zespół wygrał natomiast z Pogonią Szczecin po bramce Zorana Arsenicia w końcówce spotkania. Zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna jest faworytem, ponieważ wygrał z „Miedziowymi” siedem ostatnich meczów na własnym stadionie. Ekipa z Lubina wywiozła punkty ze stolicy w sezonie 2018/19.

W piątek Jagiellonia Białystok zagra w Lublinie z Motorem, który przed tygodniem niespodziewanie zremisował 2:2. Widzew poszuka z kolei rehabilitacji w Płocku, gdzie zmierzy się z miejscową Wisłą. W roli trenera gospodarzy przed własną publicznością zadebiutuje Adam Majewski, którego drużyna w pierwszej serii spotkań pokonała na wyjeździe Raków Częstochowa 2:1.

Jak zaprezentuje się historyczny debiutant?

W sobotę na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana Wieczysta Kraków podejmie mistrza kraju, Lecha Poznań. Krakowski debiutant po raz pierwszy zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej jako gospodarz. Drużyna „Kolejorza” przystąpi do tego meczu po środowej porażce po rzutach karnych z duńskim Aarhus GF 1:4, która przekreśliła ich szanse w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zaplanowane na tę kolejkę spotkanie Górnika Zabrze z Koroną Kielce zostało przełożone z powodu występów zabrzan w europejskich pucharach.

Kolejkę zakończy poniedziałkowe starcie Cracovii z Pogonią Szczecin. Pod wodzą trenera Bartosza Grzelaka krakowski zespół zanotował już sześć remisów z rzędu. Ze względu na przypadającą w sobotę 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Polski Związek Piłki Nożnej i spółka Ekstraklasa SA zdecydowały, że przed każdym spotkaniem odegrany zostanie hymn państwowy oraz zachowana będzie minuta ciszy.