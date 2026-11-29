Koszykarki zespołu Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. pokonały Energę Toruń 71:66 w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się w kwartach wynikami 17:28, 19:14, 12:17 oraz 18:12.
Punkty dla Energi Toruń
Jack Animam 19
Elisa Pinzan 18
Tamia Scott 15
Łucja Grządziela 4
Roksana Makowska 4
Ewelina Jackowska 3
Weronika Preihs 3
Ewelina Śmiałek 0
Punkty dla Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp
Elle Ladine 20
Courtney Hurt 16
Weronika Telenga 11
Tainy Mair 9
Wiktoria Stasiak 7
Klaudia Gertchen 4
Stephanie Jones 4
Magdalena Szymkiewicz 0
Magdalena Kloska 0