Legia Warszawa pokonała Wieczystą Kraków 2:0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Wynik spotkania rozstrzygnął się już w pierwszej połowie, a obie bramki dla gospodarzy zdobył Michal Sevcik. Zawodnik trafiał do siatki w 34. oraz 43. minucie.

Sędzią głównym spotkania był Bartosz Frankowski z Torunia, a na trybunach zasiadło 20 327 widzów. Żółtymi kartkami w tym meczu zostali ukarani Bartosz Kapustka z Legii Warszawa oraz Jose de la Rosa z Wieczystej Kraków.

Składy obu drużyn

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Robert Deziel - Paweł Wszołek (86. Shinnosuke Fukuda), Bartosz Kapustka, Damian Szymański, Ruben Vinagre (69. Arkadiusz Reca) - Michal Sevcik (69. Wahan Biczachczian), Łukasz Zjawiński (78. Bohdan Wjunnyk), Rafał Adamski (69. Rafał Adamski).

Wieczysta Kraków: Mateusz Kochalski - Karol Fila, Antonio Milić, Aleksandar Djermanović - Miki Villar (46. Jose de la Rosa), Mikkel Maigaard, Ben Lederman (73. Lucas Piazon), Matus Vojtko - Tobias Christensen (81. Petar Pusic), Efthymis Koulouris (69. Bartosz Białek), Lisandro Semedo (73. Tobiasz Mras).