Śląsk Wrocław przegrywa w Pucharze Europy. Jak wygląda sytuacja polskiego zespołu w grupie?

Wyrównana walka i porażka na Litwie

Mecz siódmej kolejki Pucharu Europy dostarczył kibicom wielu emocji, zwłaszcza w pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem 38:38. Zawodnicy Śląska Wrocław starali się dotrzymać kroku gospodarzom, jednak w trzeciej odsłonie rywale zdołali wypracować sobie kilkupunktową przewagę. Spotkanie ostatecznie zakończyło się zwycięstwem zespołu Neptunas Kłajpeda 90:82. Kwarta po kwarcie mecz przebiegał następująco: 21:18, 17:20, 30:26 oraz 22:18 na korzyść gospodarzy.

Porażka na litewskim parkiecie ma poważne konsekwencje dla układu tabeli w trwających rozgrywkach. Reprezentanci Polski mają na swoim koncie zaledwie jedno zwycięstwo w bieżącym sezonie. Taki bilans sprawia, że Śląsk obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie C. Sytuacja zespołu we wrocławskim klubie staje się coraz trudniejsza przed kolejnymi międzynarodowymi wyzwaniami.

Kto zdobywał punkty w wyjazdowym meczu?

W barwach litewskiej drużyny Neptunas Kłajpeda wyróżniło się przede wszystkim dwóch koszykarzy, którzy poprowadzili zespół do wygranej. Mindaguas Girdziunas oraz Henri Drell rzucili w tym spotkaniu po 22 punkty. Oprócz nich punkty zdobywali także: Elvar Fridriksson (10), Yannick Franke (9), Martynas Echodas (9), Donatas Torolis (7), Arnas Berucka (6) oraz Kristupas Zemaitis (5). Zawodnicy Einaras Tubutis i Lukas Kreismontas zakończyli rywalizację z zerowym dorobkiem punktowym na koncie.

Drużyna z Wrocławia mogła w tym meczu liczyć na dobrą dyspozycję strzelecką kilku swoich graczy, choć to nie wystarczyło do końcowego triumfu. Liderem pod względem skuteczności okazał się Malik Parsons, który zanotował na swoim koncie 21 punktów. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli Jakub Nizioł z 16 punktami oraz Anthony Hickey z 14 punktami. Pozostałe