GKS Katowice przegrywa po tie-breaku. Kto triumfował w zaległym meczu?

Zacięta walka na parkiecie w Katowicach

Zaległy mecz czwartej kolejki polskiej ekstraklasy przyniósł ogromne emocje kibicom zgromadzonym na trybunach. Siatkarze GKS Katowice przegrali dwa pierwsze sety do 16 i 23, co postawiło ich w niezwykle trudnej sytuacji na początku spotkania. Gospodarze nie zamierzali jednak łatwo odpuszczać i ruszyli do konsekwentnego odrabiania strat.

Trzecia i czwarta odsłona spotkania przebiegła pod dyktando miejscowej drużyny, która triumfowała do 20 oraz 19, doprowadzając do wyrównania. O końcowym wyniku zadecydował niezwykle wyrównany tie-break, w którym zespół Podziemia Kredowe ChKS Chełm wygrał minimalnie 15:13, przypieczętowując ostatecznie wyjazdowe zwycięstwo 3:2.

Kto zagrał w tym wyczerpującym meczu?

Szkoleniowcy obu ekip postawili na przemyślane rozwiązania kadrowe w tym ważnym ligowym starciu. W wyjściowym składzie katowickiego zespołu znaleźli się między innymi Aleks Batak, Damian Hudzik, Bartłomiej Krulicki, Gonzalo Quiroga, Michał Superlak, Łukasz Szymański oraz libero Szymon Gregorowicz. Na parkiecie pojawiali się również zmiennicy: Damian Domagała, Wojciech Ferens, Bartosz Schmidt, Patryk Waloch i Wojciech Włodarczyk.

Wymagający rywal z Chełma również wykorzystał swój pełny potencjał personalny, aby zagwarantować sobie cenne punkty na wyjeździe. O sile zespołu gości z Chełma stanowili gracze wyjściowi: Jay Blsankenau, Amirhossein Esfandiar, Yacina Louati, Mariusz Marcyniak, Maciej Muzaj, Jakub Turski oraz libero Jędrzej Gruszczyński. Wspierali ich z kwadratu dla rezerwowych Yuki Imahashi, Tytus Nowik i Jakub Olszewski.