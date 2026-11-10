Maja Chwalińska nie zagra dla Polski! Nagły komunikat

QUIZ. Iga Świątek czy Maja Chwalińska? Nie tylko dla fanów tenisa Pytanie 1 z 18 Która tenisistka urodziła się w Warszawie? Iga Świątek Maja Chwalińska Następne pytanie

Maja Chwalińska rezygnuje z występu dla Polski we Włocławku

Wieczorem 10 listopada Maja Chwalińska opublikowała w mediach społecznościowych ważny komunikat: „Po długim namyśle podjęłam trudną dla mnie decyzję o rezygnacji z udziału w tegorocznym Billie Jean King Cup we Włocławku” - przekazała zawodniczka.

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Za mną bardzo intensywny sezon – zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym. Wciąż zmagam się z problemami zdrowotnymi, i choć sercem bardzo chciałabym być na korcie, rywalizować i reprezentować swój kraj, wiem, że na ten moment nie jestem jeszcze gotowa, by dać z siebie 100%. To zdecydowanie nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale czasami najważniejsze jest, by posłuchać swojego organizmu i dać sobie tyle czasu, ile potrzeba, aby w pełni wrócić do zdrowia i formy

- tak swoją decyzję uargumentowała tenisistka, która zajmuje obecnie 12. pozycję w światowym rankingu i była jedną z bohaterek dobiegających końca rozgrywek WTA.

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Zawodniczka wyraziła wdzięczność fanom za okazane wsparcie oraz wyrozumiałość, deklarując jednocześnie, że podejmuje wszelkie starania o jak najszybszy powrót do pełnej sprawności.

Swój wpis 25-letnia tenisistka podsumowała krótkim zdaniem. „Trzymam mocno kciuki za dziewczyny i całą reprezentację!” - napisała na koniec komunikatu.

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Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu z udziału w rywalizacji ze Szwedkami wycofała się Iga Świątek, a pod jej nieobecność rolę liderki kadry miała przejąć właśnie Maja Chwalińska. Mecz zaplanowano na 20 i 21 listopada w Hali Mistrzów we Włocławku. Po rezygnacji tegorocznej finalistki wielkoszlemowego Roland Garros, barw Biało-Czerwonych będą bronić Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimovicova i Weronika Falkowska.

Prowadzący drużynę kapitan Dawid Celt ma jeszcze możliwość dokooptowania piątej zawodniczki oraz wprowadzenia korekt we wstępnym zestawieniu. Czas na ewentualne ruchy kadrowe mija na godzinę przed ceremonią losowania, którą wyznaczono na 19 listopada.