Puchar Europy. Śląsk Wrocław pokonany przez Neptunas Kłajpeda

Słaby początek i pościg Śląska Wrocław

We wtorek, 10 listopada 2026 roku, koszykarze Śląska Wrocław zmierzyli się na Litwie z Neptunasem Kłajpeda w siódmej kolejce Pucharu Europy. Pierwsze punkty w meczu zdobyli goście, ale w połowie pierwszej kwarty przegrywali już 5:13. Śląsk zdołał jednak zmniejszyć straty do trzech punktów na koniec pierwszej odsłony, przegrywając 18:21.

Druga kwarta rozpoczęła się od serii 8:0 dla gospodarzy, jednak wrocławianie po celnym rzucie za trzy punkty Jakuba Nizioła zaczęli odrabiać straty. Po wyrównanej walce pierwsza połowa zakończyła się remisem 38:38. Wrocławianie radzili sobie bez kontuzjowanych Johna Egbunu i Błażeja Kulikowskiego, a na boisku nie pojawił się także najlepszy strzelec ekipy Devin Robinson.

Decydująca przewaga Neptunasa w czwartej kwarcie

W trzeciej kwarcie trwała zacięta walka, a po celnym ataku Jakuba Nizioła Śląsk objął prowadzenie 51:47. Gospodarze jednak szybko odpowiedzieli i przed ostatnią częścią meczu prowadzili 68:64. Kluczowy dla losów spotkania okazał się początek czwartej kwarty, w której Litwini zdobyli siedem punktów z rzędu.

Mimo prób odrabiania strat przez Śląsk Wrocław, Neptunas utrzymał bezpieczną przewagę do końca spotkania. Zespół z Wrocławia przegrał 82:90, co jest ich szóstą porażką w fazie grupowej Pucharu Europy. W kolejnym meczu, 18 listopada, Śląsk zagra na wyjeździe z Buducnostią Podgorica.