Radosław Piesiewicz usłyszał kolejny zarzut. "Szkoda na ponad milion złotych"

Pod koniec sierpnia były szef PKOl Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty związane z głośną aferą wokół Zondacrypto.

Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, 6 listopada Prokuratura Krajowa przedstawiła mu kolejny zarzut.

Śledczy zarzucają działaczowi wyrządzenie Polskiej Lidze Koszykówki szkody przekraczającej 1 mln zł poprzez finansowanie z budżetu spółki prywatnych przelotów zagranicznych, hoteli oraz wizyt w restauracjach.

Nowy zarzut dla Radosława Piesiewicza. Chodzi o finanse Polskiej Ligi Koszykówki

We wtorek, 10 listopada, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek opublikował na platformie X wpis dotyczący byłego szefa PKOl. „Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów. Prokuratura Krajowa postawiła 6.11.2026 r. Radosławowi P. nowy zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów” - poinformował szef resortu.

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Jak wyjaśnił Waldemar Żurek, śledczy zdecydowali o wyłączeniu tego wątku z głównego postępowania w sprawie Zondacrypto i połączeniu go z dochodzeniami dotyczącymi nieprawidłowości w PKOl oraz Banku Pekao S.A., co minister również skomentował w swoim wpisie:

Bo rozliczamy cały mechanizm żyrowania prywatnego luksusu ze związkowych i publicznych pieniędzy

Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów. Prokuratura Krajowa postawiła 6.11.2026 r. Radosławowi P. nowy zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów. Wątek wyłączony z afery ZondaCrypto połączyliśmy ze śledztwami dotyczącymi nadużyć w PKOl oraz Banku Pekao S.A., bo rozliczamy cały mechanizm żyrowania prywatnego luksusu ze związkowych i publicznych pieniędzy. https://t.co/I4ZLHqA14N— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 10, 2026

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza i areszt w sprawie Zondacrypto

Wcześniejsze problemy prawne, z którymi mierzy się Radosław Piesiewicz, mają związek z głośnym śledztwem wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. Funkcjonariusze zatrzymali działacza 27 sierpnia w Warszawie, a jeszcze tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej przedstawiono mu zarzuty. Dotyczą one płatnej protekcji oraz faworyzowania wybranych wierzycieli Zondacrypto kosztem pozostałych w obliczu grożącej podmiotowi niewypłacalności. Podejrzany nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Obrońcy byłego prezesa próbowali podważyć decyzję sądu rejonowego o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego, jednak 14 września Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił ich zażalenie i utrzymał ten środek zapobiegawczy w mocy.

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