Radosław Piesiewicz usłyszał kolejny zarzut. "Szkoda na ponad milion złotych"

PAP
PAP
Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-11-10 18:51

Przebywający od końca sierpnia w areszcie tymczasowym Radosław Piesiewicz (wyraża zgodę na publikację pełnych danych) ma kolejne kłopoty z prawem. Dotychczasowe problemy byłego prezesa PKOl wiązały się ze sprawą Zondacrypto, jednak 6 listopada Prokuratura Krajowa sformułowała wobec niego nowy zarzut dotyczący działania na szkodę Polskiej Ligi Koszykówki na kwotę przekraczającą milion złotych. Szczegóły śledztwa ujawnił szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Były prezes PKOl Radosław Piesiewicz w jasnej marynarce. O nowych zarzutach dla działacza przeczytasz na Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Pod koniec sierpnia były szef PKOl Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty związane z głośną aferą wokół Zondacrypto.
  • Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, 6 listopada Prokuratura Krajowa przedstawiła mu kolejny zarzut.
  • Śledczy zarzucają działaczowi wyrządzenie Polskiej Lidze Koszykówki szkody przekraczającej 1 mln zł poprzez finansowanie z budżetu spółki prywatnych przelotów zagranicznych, hoteli oraz wizyt w restauracjach.

Nowy zarzut dla Radosława Piesiewicza. Chodzi o finanse Polskiej Ligi Koszykówki

We wtorek, 10 listopada, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek opublikował na platformie X wpis dotyczący byłego szefa PKOl. „Kasa polskiego sportu to nie prywatny fundusz wczasowy dla prezesów. Prokuratura Krajowa postawiła 6.11.2026 r. Radosławowi P. nowy zarzut wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów” - poinformował szef resortu.

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Jak wyjaśnił Waldemar Żurek, śledczy zdecydowali o wyłączeniu tego wątku z głównego postępowania w sprawie Zondacrypto i połączeniu go z dochodzeniami dotyczącymi nieprawidłowości w PKOl oraz Banku Pekao S.A., co minister również skomentował w swoim wpisie:

Bo rozliczamy cały mechanizm żyrowania prywatnego luksusu ze związkowych i publicznych pieniędzy

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza i areszt w sprawie Zondacrypto

Wcześniejsze problemy prawne, z którymi mierzy się Radosław Piesiewicz, mają związek z głośnym śledztwem wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. Funkcjonariusze zatrzymali działacza 27 sierpnia w Warszawie, a jeszcze tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej przedstawiono mu zarzuty. Dotyczą one płatnej protekcji oraz faworyzowania wybranych wierzycieli Zondacrypto kosztem pozostałych w obliczu grożącej podmiotowi niewypłacalności. Podejrzany nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Obrońcy byłego prezesa próbowali podważyć decyzję sądu rejonowego o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego, jednak 14 września Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił ich zażalenie i utrzymał ten środek zapobiegawczy w mocy.

DOPROWADZENIE PREZESA PKOI RADOSŁAWA PIESIEWICZA
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Szef PKOL Radosław Piesiewicz Doprowadzony do prokuratury
prokuratura krajowa
Radosław Piesiewicz
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