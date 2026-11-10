Puchar Europy koszykarzy dla Turk Telekom. Jak zagrał reprezentant Polski Jerrick Harding?

Znakomite liczby polskiego kadrowicza

Naturalizowany Amerykanin spędził na rumuńskim parkiecie 27 minut. Jerrick Harding zdobył w tym czasie 24 punkty, trafiając sześć z dziewięciu rzutów za dwa punkty oraz dwa z pięciu zza linii 6,75 m. Koszykarz dołożył do tego dorobku sześć udanych rzutów wolnych na osiem prób, prowadząc swój zespół do wygranej.

Zawodnik zapisał na swoim koncie również pięć zbiórek, trzy asysty i trzy straty. Wszystkie te elementy statystyk przełożyły się na najwyższy wskaźnik efektywności w obu zespołach, który wyniósł 25. Turecka drużyna dzięki temu triumfowi zanotowała trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie w Pucharze Europy.

Jakie są szanse Polaków na mundial?

Wysoka forma koszykarza z pewnością cieszy przed listopadowymi meczami eliminacji mistrzostw świata. Rozgrywający zadebiutował w reprezentacji Polski w listopadzie 2025 roku, notując wybitne występy w pierwszym etapie kwalifikacji. Przeciwko Austrii rzucił 32 punkty, a w spotkaniu z Holandią zgromadził 17 oczek.

W minioną sobotę gracz zdobył 14 punktów w rozgrywkach ligi tureckiej. Polska kadra z kompletem wygranych awansowała do drugiego etapu i ma obecnie doskonały bilans 7-1 w walce o bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Identycznym rezultatem w tych zmaganiach legitymują się obecnie jedynie mistrzowie świata i Europy Niemcy oraz Chorwaci.