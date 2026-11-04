Julia Wieniawa opuściła "Taniec z Gwiazdami" i wyjechała na urlop. Pozuje w kapeluszu za 2,5 tys. zł!

Julia Wieniawa nie pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami". Zastąpiła ją Jolanta Kwaśniewska

Grafik 27-letniej Julii Wieniawy jest niezwykle napięty ze względu na łączenie działalności na rynku muzycznym z ocenianiem uczestników w programie "Taniec z Gwiazdami". W odcinku wyemitowanym 1 listopada zabrakło jej jednak na planie. W tym szczególnym wydaniu w fotelu jurorki zasiadła w jej zastępstwie była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. Wyjątkowy charakter wieczoru podkreśliła także obecność w studiu Ireny Santor, do której piosenek prezentowali się tancerze. Spore poruszenie wywołał sam termin nadawania widowiska. Dzień Wszystkich Świętych przypada 1 listopada i większości Polaków kojarzy się z zadumą, wspominaniem zmarłych oraz wizytami na cmentarzach, przez co lekki format rozrywkowy nie każdemu odpowiadał w tym czasie.

Piosenkarka tylko na ten jeden wieczór przekazała swoje obowiązki w programie Jolancie Kwaśniewskiej. Sama postanowiła wyjechać na urlop, opuszczając Polskę, by schronić się przed chłodem i jesienną słotą.

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Julia Wieniawa pozuje w bikini i kapeluszu Miu Miu. Cena dodatków robi wrażenie

W podróży artystce towarzyszy przyjaciółka o imieniu Ola, a relacje z wyjazdu trafiły już do internetu. Na swoim koncie na Instagramie gwiazda pokazała wnętrza hotelu oraz nowy nabytek, który sprawił jej ogromną frajdę. Na udostępnionym nagraniu Julia Wieniawa prezentuje się w małym staniku od bikini, dopasowanych szortach oraz luźnej, niezapiętej koszuli w paski.

Na filmie celebrytka wyciąga z torby intrygującą paczkę, w której znajduje się, przypominający kowbojski, kapelusz od domu mody Miu Miu. Zachwycona nabytkiem natychmiast wkłada go na głowę i stroi miny do obiektywu, prezentując się w nowym dodatku bardzo korzystnie. W kolejnym wpisie aktorka i wokalistka zapozowała w stroju plażowym, trzymając wielobarwną torbę tej samej marki.

Ceny tych luksusowych akcesoriów są bardzo wysokie, ponieważ za kapelusz trzeba zapłacić około 2,5 tys. zł, natomiast wartość torby przekracza 8 tys. zł.

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