Wieniawa z Malikiem Montaną podbijają Londyn! Kadry z hotelu rozpaliły fanów

Julia Wieniawa chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Niedawno dołączyła do obsady programu "Taniec z Gwiazdami", w którym ocenia zmagania uczestników. Artystka w rozmowie z serwisem ESKA.pl zdradziła, że chce być godną zastępczynią do dziś kojarzonej z rolą jurorki Beaty Tyszkiewicz po tym, jak legenda kina obdarowała ją komplementami.

To jest fajne wsparcie, bo nigdy się nie poznałyśmy. A jest ikoną "Tańca z Gwiazdami". Zasiadam na jej fotelu, więc bardzo chciałabym być jej godną następczynią - wyznała.

Pojawienie się w show nie wyhamowało innych działań Wieniawy. Gwiazda rozpoczęła nową muzyczną erę, a jej singiel "27 (Do gwiazd)" wykorzystano nawet w promocji formatu. Teraz przyszedł czas na kolejny eksperyment, a mianowicie duet z Malikiem Montaną. Julia pojawiła się na koncercie rapera, gdzie wspólnie wykonali przedpremierowo swój utwór "Chwila zapomnienia". Teraz, aby jeszcze mocniej podgrzać atmosferę, wybrali się razem do Londynu, skąd raczą fanów wspólnymi kadrami.

TZG Julia Wieniawa 10.18

Julia Wieniawa z Malikiem Montaną

Nowe wideo zamieszczone na profilu Julii Wieniawy na Instagramie wywołało sporo emocji. Widzimy na nim wokalistkę w hotelowym pokoju, zajadającą się spaghetti, w towarzystwie siedzącego nieopodal Malika Montany. W końcu w nowym numerze zapewniają: "Dom czy hotel? To nie ma znaczenia, dajmy sobie moment na chwilę zapomnienia"

Duet wyskoczył razem do Londynu i jak widać na załączonym obrazku, świetnie się bawi. W rozmowie z "Super Expressem" muzyk wyjawił, jak wyglądały kulisy powstania singla.

Była tam trochę, że nazwę to, burza mózgów, z racji tego, że ja musiałem wyjść trochę ze swojej strefy komfortu. Chociażby brzmieniowo i tematycznie też się starałem nie robić tego, co robię na co dzień

Teraz Wieniawa, wcześniej Blanka

Fani nie mogą doczekać się premiery kawałka. To nie pierwszy taki duet Malika z popową piosenkarką. W ubiegłym roku raper połączył siły z Blanką, a w mediach aż huczało o ich rzekomym romansie. Gdzie zaprowadzi go współpraca z jurorką "TzG"?