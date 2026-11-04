Kimi Antonelli spotkał się z rodziną Senny w Sao Paulo. Hołd dla legendarnego kierowcy

Wyjątkowe chwile młodego mistrza

Najmłodszy w historii mistrz świata Kimi Antonelli gościł u bliskich legendarnego kierowcy w jego rodzinnym mieście Sao Paulo. Kierowca zespołu Mercedes zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z krewnymi trzykrotnego mistrza świata – Bianką i Bruno. Na fotografii widać kultowy czarno-złoty bolid Lotus, w którym Ayrton Senna rywalizował w F1 w połowie lat 80.

Mimo że włoski kierowca przyszedł na świat 12 lat po tragicznej śmierci Senny, to właśnie on jest jego największym autorytetem. Antonelli często powraca do archiwalnych nagrań z wyścigów Brazylijczyka, w których najbardziej podziwia jego bezbłędną jazdę w deszczu.

„Niezapomniany dzień” — napisał Antonelli pod zdjęciem zamieszczonym w mediach społecznościowych, po czym podziękował rodzinie Senny za wspomnienia na całe życie.

Symboliczny numer 12 dla mistrza świata

Kimi Antonelli startuje z numerem 12 na bolidzie właśnie z powodu swojego idola. Młody Włoch zadeklarował, że nie zamieni tej liczby na „jedynkę” po zdobyciu tytułu mistrza świata. Senna korzystał z numeru 12 w latach 1985-1987 w zespole Lotus i w 1988 roku po przejściu do McLarena, z którym wywalczył swój pierwszy mistrzowski tytuł.

Ayrton Senna zginął w 1994 roku podczas Grand Prix San Marino na włoskim torze w Imoli, po fatalnym wypadku w zakręcie Tamburello. Został wtedy przetransportowany do szpitala w Bolonii, mieście, z którego pochodzi dzisiejszy mistrz Kimi Antonelli. Podczas tegorocznego GP Brazylii Włoch odda hołd swojemu idolowi, zakładając specjalny kask upamiętniający pierwsze domowe zwycięstwo Senny w Sao Paulo w 1991 roku.