Wystarczą trzy łyżki, a zapach zgnilizny ze zmywarki zniknie. Zadziała już w 70 stopniach

• Brzydka woń wydobywająca się ze sprzętu oznacza obecność pleśni oraz gnijących resztek pokarmu, co wymaga szybkiej interwencji w celu zachowania higieny mytych naczyń.

• Istnieje niezwykle prosty oraz tani sposób z użyciem popularnego produktu kuchennego, który błyskawicznie zneutralizuje odór z wnętrza komory.

• Jeden cykl mycia wystarczy, aby zlikwidować źródło problemu, odświeżyć sprzęt i dokładnie doczyścić wszystkie zakamarki zmywarki.

Skąd się bierze nieprzyjemny zapach ze zmywarki i jak mu zapobiegać

Główną przyczyną odoru wydobywającego się ze zmywarki są gnijące w wilgotnych zakamarkach resztki jedzenia, a także pleśń rozwijająca się bezpośrednio na uszczelkach. Aby uniknąć uderzającej po otwarciu drzwiczek brzydkiej woni, niezbędne jest regularne mycie całego sprzętu oraz jego poszczególnych komponentów. Eksperci zalecają czyszczenie filtrów oraz koszyczków na naczynia raz na dwa tygodnie, podczas gdy generalne czyszczenie zmywarki powinno odbywać się minimum raz w miesiącu. W walce z uciążliwym zapachem doskonale sprawdza się soda oczyszczona.

Soda oczyszczona na zapach zgnilizny ze zmywarki. Jak zastosować domowy trik

Wiele nowoczesnych modeli posiada dedykowany program do czyszczenia, który wystarczy włączyć lub wspomóc profesjonalnymi detergentami ze sklepu. Osoby szukające tanich i ekologicznych alternatyw mogą jednak wykorzystać domową metodę z użyciem sody oczyszczonej, która świetnie radzi sobie z brudem i neutralizuje odór. Wystarczy wsypać trzy czubate łyżki tego proszku do komory na kapsułkę, a następnie włączyć puste urządzenie na program o temperaturze minimum 70 stopni Celsjusza. Taki zabieg sprawi, że już po jednym cyklu z wnętrza sprzętu znikną wszelkie zanieczyszczenia oraz nieprzyjemna woń.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Dokładne czyszczenie zmywarki krok po kroku. Mycie filtrów i uszczelek

Kompleksowe czyszczenie sprzętu najlepiej podzielić na kilka osobnych etapów, zaczynając od wyjęcia i rozłożenia na części filtra. Wszystkie jego elementy należy moczyć przez 15 minut w gorącej wodzie z octem, a potem wyszorować szczoteczką z płynem do naczyń i zamontować z powrotem. Kolejny krok to odpięcie obrotowych ramion, opłukanie ich pod bieżącą wodą z detergentem oraz przetkanie zatkanych otworów za pomocą wykałaczki. Na koniec pozostaje już tylko przemycie brzegów urządzenia oraz uszczelek gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń, co gwarantuje pełną czystość i świeżość.