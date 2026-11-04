Często zapominasz imion, czy co chciałeś zrobić? Powodem może być brak tej witaminy

Zapominanie imion, nazwisk czy celu wejścia do danego pomieszczenia zdarza się wielu osobom, nie tylko seniorom.

Chwilowe problemy z pamięcią nie muszą oznaczać demencji ani choroby Alzheimera.

Przyczyną kłopotów z koncentracją i zapamiętywaniem mogą być zmęczenie, stres, niewyspanie oraz niedobory składników odżywczych.

Problemy z pamięcią nie zawsze oznaczają demencję

Chwilowe luki w pamięci potrafią być naprawdę irytujące. Czasem nie możemy przypomnieć sobie nazwiska znajomego, innym razem szukamy telefonu, który trzymamy w dłoni. Zdarza się też, że wchodzimy do pomieszczenia i zupełnie zapominamy, w jakim celu tam przyszliśmy. Takie sytuacje mogą wynikać ze zmęczenia, stresu, niewyspania się czy nadmiaru codziennych obowiązków. Nie zawsze oznaczają poważną chorobę neurologiczną. Warto jednak zwrócić uwagę na niedobory składników odżywczych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Jednym ze składników, którego niedobór może powodować problemy z pamięcią, jest witamina B12.

Witamina B12 - dlaczego jest tak ważna dla mózgu?

Witamina B12, nazywana również kobalaminą, pełni wiele istotnych funkcji w organizmie. Bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, wspiera prawidłowe działanie układu nerwowego i uczestniczy w syntezie DNA. Jest również niezbędna do utrzymania odpowiedniej kondycji komórek nerwowych. Jak podkreślają naukowcy z amerykańskiego National Institutes of Health (Narodowy Instytut Zdrowia - red.) jej niedobór może prowadzić do różnych dolegliwości, w tym problemów z koncentracją, osłabienia pamięci, zmęczenia czy trudności ze skupieniem uwagi. Przy długotrwałym i znacznym niedoborze mogą pojawić się także objawy neurologiczne, takie jak mrowienie kończyn czy zaburzenia czucia, a także problemy z pamięcią.

Poradnik Zdrowie: Zdrowo Odpytani, odc. 12 Witamina B

Kto jest szczególnie narażony na niedobór witaminy B12?

Ryzyko niedoboru wzrasta między innymi u osób starszych, ponieważ wraz z wiekiem może pogarszać się wchłanianie tej witaminy. Problem dotyczy również osób stosujących dietę wegańską i wegetariańską, jeśli nie dbają o odpowiednią suplementację. Na niedobory narażone są także osoby z niektórymi chorobami przewodu pokarmowego oraz przyjmujące przez dłuższy czas określone leki. Witaminę B12 znajdziemy przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby, jaja, mleko i sery.

Kiedy warto sprawdzić poziom witaminy B12?

Jeśli problemy z pamięcią powtarzają się, nasilają lub zaczynają utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się z lekarzem. Może on zalecić badanie poziomu witaminy B12 i sprawdzić, czy za niepokojącymi objawami nie stoją niedobory. Warto pamiętać, że zapominanie nie musi od razu oznaczać demencji. Nie należy jednak bagatelizować powtarzających się trudności z pamięcią. Czasem przyczyna jest możliwa do wykrycia i skutecznego leczenia, a szybka reakcja ma duże znaczenie dla zdrowia.

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